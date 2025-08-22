PepsiCo impulsa en Venezuela su programa Agro con Propósito

Suscríbete a nuestros canales

PepsiCo Venezuela refuerza su compromiso con el desarrollo agrícola del país a través de su programa Agro con Propósito. Esta iniciativa, activa desde 2022, promueve prácticas regenerativas entre productores de papa en los estados Lara y Mérida. En alianza con el Dividendo Voluntario para la Comunidad, la empresa ha capacitado a más de 100 agricultores en buenas prácticas agrícolas, fortaleciendo sus comunidades y mejorando su calidad de vida.

Durante 2024, PepsiCo compró 1.771 toneladas de papa a más de 20 productores larenses. Estas papas se utilizan en la elaboración de sus marcas Ruffles y Jacks. La meta para 2025 es adquirir 2.400 toneladas, de las cuales ya se han alcanzado 1.359. Este volumen representa un impacto directo en la economía local y en la estabilidad de las comunidades agrícolas.

Pepsico y su centro de semillas en Táchira: clave para el abastecimiento

El Centro de Producción de Semillas, ubicado en La Grita, estado Táchira, ha sido operativo desde 2013. Allí se cultivan variedades de papa Atlantic y Panda, seleccionadas por su calidad y rendimiento. Estas semillas se distribuyen en los estados Lara, Carabobo y Aragua, donde se producen papas tipo Chip Stock, ideales para la fabricación de papas fritas.

Gracias a este centro, PepsiCo cubre más del 80% de su demanda de papa cruda. El 20% restante proviene de compras directas en los Andes venezolanos, especialmente en Mérida. Este modelo garantiza el abastecimiento constante de materia prima y reduce la dependencia de importaciones.

Compromiso sostenible y visión a largo plazo

Yelitza Zuleta, Gerente de Asuntos Corporativos de PepsiCo Venezuela, destaca que el desarrollo del país comienza por el campo. “Con Agro con Propósito hemos logrado fortalecer las capacidades de nuestros agricultores, impulsar la economía local y promover prácticas agrícolas sostenibles”, afirmó.

El enfoque estratégico del programa no solo asegura la producción nacional, sino que también fomenta el progreso de las comunidades rurales. PepsiCo apuesta por un modelo agrícola regenerativo, con impacto social y económico, que transforma cada cosecha en una historia de crecimiento para Venezuela.

