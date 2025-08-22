Yango Ride lanza Pago Móvil y débito inmediato en su app de transporte

Suscríbete a nuestros canales

Yango Ride, el servicio de movilidad de Yango Group en Venezuela, habilitó Pago Móvil y débito inmediato como nuevos métodos de pago digital dentro de su aplicación. Esta actualización permite a los pasajeros pagar sus viajes de forma rápida, segura y sin necesidad de entregar dinero directamente al conductor.

¿Cómo funciona el Pago Móvil en Yango?

La integración de Pago Móvil en la app de Yango se realiza en tres pasos sencillos:

El usuario solicita el viaje y selecciona “Pago Móvil” como método de pago. Al llegar al destino, la app muestra el botón “Pagar”, que despliega una pasarela con varias opciones: Pago Móvil, tarjetas de débito y crédito, débito inmediato y botones de pago de otros bancos. El pasajero ingresa los datos requeridos para completar la transacción.

¿Qué es el débito inmediato?

Esta opción permite pagar sin ingresar a la app del banco. Solo se necesita:

Número de cédula

Teléfono asociado a la cuenta bancaria

Código instantáneo de un solo uso

El pago se realiza en bolívares, utilizando la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Ambas opciones están disponibles para usuarios de Android e iOS.

Transparencia y control: el dinero no se retiene

“Nuestras opciones de pago digital son sencillas y transparentes: los pasajeros pagan por el servicio al culminar el viaje, sin que la app retenga su dinero, incluso antes de que el conductor acepte el servicio”, explicó María Eugenia Pereda, Country Manager de Yango Venezuela.

Promoción de lanzamiento: 50% de descuento en tres viajes

Como parte de su campaña de activación, Yango ofrece a los nuevos usuarios un 50% de descuento en sus primeros tres viajes. Esta promoción está disponible por tiempo limitado.

Yango: movilidad urbana con impacto local

Disponible en Caracas desde julio, Yango se posiciona como una alternativa cómoda y confiable para los desplazamientos diarios. Además de facilitar el transporte, colabora con empresas locales para digitalizar operaciones y mejorar la eficiencia urbana.

La app se puede descargar gratuitamente en Google Play y App Store, y permite solicitar viajes en tres categorías:

Económica

Confort

Motos

CON INFORMACION DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube