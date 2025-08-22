PANOTS relanza su campaña solidaria RENUEVA en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La marca española de calzado PANOTS, reconocida en cuatro continentes por su estilo urbano y responsable, vuelve a apostar por Venezuela con la tercera edición de RENUEVA, su campaña solidaria enfocada en la economía circular y el bienestar comunitario.

Del 15 al 31 de agosto, los venezolanos podrán llevar sus zapatos PANOTS usados a cualquiera de las cuatro tiendas oficiales del país:

Sambil Caracas

Sambil La Candelaria

CCCT

Centro Comercial Las Américas (PB – salida Los Olivos), en Maracay

Esta última incorporación marca la expansión de la campaña a nuevas ciudades y comunidades.

¿Qué ofrece RENUEVA?

Quienes participen recibirán un 30% de descuento en hasta dos pares nuevos de zapatos PANOTS. El único requisito: entregar calzado PANOTS usado en buen estado. Esta acción se enmarca en la filosofía URERE: Usar, Reusar, Reutilizar, que la marca aplica de forma sistemática en toda Latinoamérica.

Además, se aceptarán zapatos de otras marcas, que aunque no generan descuento, serán donados a la Fundación Panabus o enviados a reciclaje, contribuyendo al mismo propósito solidario y medioambiental.

Impacto real: casi mil vidas transformadas

Desde su lanzamiento, RENUEVA ha beneficiado a casi mil personas en situación de calle. Los zapatos recolectados son reacondicionados y entregados a quienes más los necesitan. Aquellos que no pueden reutilizarse se convierten en materia prima, cerrando así un ciclo de uso responsable.

PANOTS: moda urbana con propósito

Más allá de su compromiso social, PANOTS es un referente internacional en moda urbana. Actualmente es la marca oficial de calzado de EXTREME Barcelona, el evento de deportes urbanos más importante de España, lo que refuerza su conexión con las nuevas generaciones y su espíritu auténtico.

“No se trata solo de zapatos, se trata de dignidad, de esperanza, de devolver a la calle algo mejor que lo que recogimos. PANOTS no es una marca más, es una marca con alma”, afirma su fundador.

Expansión con propósito: más allá de la moda

Fundada en 2019 en España, PANOTS ha crecido globalmente sin perder de vista su compromiso con países como Venezuela. Su objetivo es tener presencia física en la mayoría de los estados del país para llevar RENUEVA a todo el territorio nacional.

¿Cómo participar?

Para conocer más sobre RENUEVA y estar al tanto de futuras actividades, sigue a @panotsvzla en redes sociales.

