Kaiyi X7 llega a Venezuela: potencia, diseño y tecnología en una SUV premium

La marca Kaiyi Auto presentó oficialmente en Venezuela su modelo insignia, la SUV Kaiyi X7, una propuesta que redefine el concepto de vehículo premium. Este lanzamiento marca un hito en el mercado local, gracias a su motor 2.0 L Turbo de 251 caballos de fuerza y 390 Nm de torque, el más potente en su categoría.

La transmisión automática de doble embrague (DCT) de siete velocidades, junto con la tracción integral permanente (AWD), garantiza un desempeño superior en cualquier terreno. Además, ofrece cinco modos de conducción: Comfort, Eco, Sport, Snow y Off Road.

El diseño exterior combina elegancia y deportividad. La carrocería ancha, la parrilla frontal en forma de X y los faros LED automáticos refuerzan su presencia imponente. Las ruedas de aluminio bitono de 20 pulgadas y las manillas eléctricas ocultas completan un conjunto visualmente impactante.

En el interior, la X7 sorprende con tres filas de asientos para siete pasajeros, tapicería en cuero Nappa, luz ambiental con 64 colores ajustables y acabados inspirados en yates de lujo. La pantalla táctil LCD de 14,6 pulgadas orientada al conductor y el panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas elevan la experiencia tecnológica.

Diseño internacional y conectividad total de Kaiyi X7

La Kaiyi X7 fue desarrollada en China y se fabrica en la planta inteligente de Yibin, provincia de Sichuan. Su diseño lleva el sello de Granstudio, la prestigiosa firma italiana dirigida por Luwie Vermeersch, conocido por sus trabajos para Ferrari y Alfa Romeo. Este modelo ya se comercializa en más de 50 países, incluyendo mercados clave en Latinoamérica, Medio Oriente y Asia.

En cuanto a conectividad, la SUV incluye navegación satelital (GPS), Wifi, Bluetooth, Apple Carplay y Android Auto. También incorpora carga inalámbrica para teléfonos, llave inteligente, techo panorámico, compuerta trasera automática y butacas delanteras eléctricas con memoria, calefacción, ventilación y ajuste lumbar. El sistema de audio premium complementa una experiencia de conducción de alto nivel.

Foto: cortesía Kaiyi Auto

Seguridad, garantía y presentación estelar

La Kaiyi X7 obtuvo cinco estrellas en la normativa C-NCAP, gracias a su estructura de acero de alta resistencia y caja de seguridad reforzada. Está disponible en seis colores: azul zafiro, aguamarina, blanco ártico, gris titanio, negro eclipse y púrpura real. Las primeras unidades ya se encuentran en la red de concesionarios de la marca.

Kaiyi Auto respalda su propuesta con un centro de operaciones y almacén de repuestos en San Diego, estado Carabobo, además de servicio técnico nacional. La garantía cubre cinco años o 150.000 kilómetros, con disponibilidad inmediata.

La presentación oficial se realizó en una quinta privada de La Lagunita, donde también se anunció al nuevo embajador de la marca: el cantante venezolano Nacho. Durante el evento, se estrenó el videoclip remix de “Esa Chamita”, dirigido por Nuno Gomes y protagonizado junto al influencer @soyciscoh. El video se transmitió en simultáneo en todas las redes sociales del artista, cerrando una jornada que combinó música, tecnología y estilo.

Para más informaciòn; www.kaiyi.com.ve

CON INFORMACION DE NOTA DE PRENSA

