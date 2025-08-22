Leches vegetales Nuts: nutrición consciente y sabor natural en cada sorbo

Suscríbete a nuestros canales

Nuts, la reconocida marca de bebidas vegetales, reafirma su compromiso con quienes buscan un estilo de vida más saludable. Sus leches vegetales de almendra y coco en presentación de 1 litro ofrecen una opción deliciosa, nutritiva y libre de lactosa para acompañar tu rutina diaria con bienestar y sabor.

Nutrición completa para un estilo de vida activo con Nuts

Enriquecidas con calcio y vitaminas A, E, B6 y B12, las bebidas Nuts son el aliado perfecto para quienes priorizan el autocuidado. Su fórmula 100% libre de lactosa y gluten las convierte en una alternativa ideal para personas con intolerancias o que evitan productos de origen animal. Además, su bajo contenido calórico y reducido nivel de grasas saturadas favorecen la salud cardiovascular y fortalecen el sistema inmunológico.

Para cada gusto, Nuts ofrece leche de almendra en dos variedades: con azúcar y sin azúcar. Ambas, junto a la leche de coco, se adaptan a tus preferencias y son perfectas para cereales, batidos o café.

María Laura García, embajadora del bienestar

La periodista de salud María Laura García representa los valores de Nuts con autenticidad y compromiso. Su trayectoria inspira a miles de personas a tomar decisiones más conscientes para cuerpo y mente, reflejando la filosofía de la marca: vivir de forma plena, nutritiva y deliciosa.

