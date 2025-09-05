Inflalo deja su huella en el Tour Centro Occidente de ciclismo

Suscríbete a nuestros canales

La tercera y penúltima válida del Tour Centro Occidente (TCO) 2025 se celebró en el municipio San Diego, estado Carabobo, de la mano con Inflalo, la cual se erige como una aliada clave en la promoción del deporte.

Este evento de ciclismo de montaña, que festeja su cuarta edición, es uno de los pocos de su disciplina que se realiza en el país.

El Tour Centro Occidente es una competencia que abarca varias regiones del país, incluyendo Caracas, Maracay, Valencia y Cojedes. La válida de San Diego congregó a ciclistas de toda Venezuela, con participantes provenientes de estados como Mérida, Trujillo, Puerto Ordaz, Anzoátegui y Aragua.

Un Team Deportivo

La empresa publicitaria Inflalo no es una recién llegada al evento; este es su tercer año consecutivo participando como patrocinante del TCO. Su apoyo a la válida de San Diego fue integral, yendo más allá de la colaboración tradicional. La empresa participó activamente con un equipo deportivo conformado por cuatro atletas.

Milagros Liscano, gerente de mercadeo de la empresa, no solo habló de la marca, sino que también compitió, logrando el tercer lugar en la categoría E-Bike. Por su parte, la ciclista Jogelina Rodríguez, del equipo de Inflalo, se alzó con el primer lugar durante esta tercera válida en la categoría Máster A. Rodríguez, quien ya había sido campeona en su categoría el año pasado, sigue "punteando por el campeonato" en esta edición.

Compromiso con la comunidad y el deporte

Esta iniciativa, que se suma a la sección "TCO kids" del tour, permitió que los niños y niñas de las categorías pre-infantiles también pudieran competir y divertirse, promoviendo el deporte desde las primeras edades.

Milagros Liscano explicó que la constante participación de Inflalo en eventos deportivos se debe a una filosofía clara: "mantener a los jóvenes ocupados, activos y en cosas buenas". Para los adultos, el deporte es visto como "la mejor manera de motivarse a estar sano". Más allá del ciclismo, Inflalo ha patrocinado este año eventos de pádel, tenis, patinaje de velocidad, running y hasta competiciones de aguas abiertas, demostrando un compromiso transversal con diversas disciplinas.

CON INFORMACIÓN DE NOTA DE PRENSA

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube