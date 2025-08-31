Kenneth Cole se estrena en Sambil Chacao: moda urbana y contemporánea para Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La marca neoyorquina Kenneth Cole abrió oficialmente su nueva tienda en el Centro Comercial Sambil Chacao el pasado jueves 21 de agosto. El evento marcó la llegada de un espacio dedicado a la moda urbana y contemporánea, pensado para el público caraqueño que busca estilo con propósito.

El local fue concebido para reflejar la estética cosmopolita de la firma: un ambiente elegante y acogedor donde los asistentes exploraron las últimas colecciones de calzado, ropa y accesorios para hombres y mujeres.

Las piezas destacan por su diseño atemporal y su funcionalidad para el día a día, alineadas con el ADN práctico y sofisticado de Kenneth Cole.

Experiencia sensorial al estilo neoyorquino con Kenneth Cole

La inauguración ofreció una experiencia completa: música cuidadosamente seleccionada, degustación de café y galletas al estilo neoyorquino, y espacios interactivos que elevaron la celebración. La marca apostó por una atmósfera que conectara emocionalmente con sus visitantes, reforzando su identidad global.

Valentina Reyes, Gerente de Mercadeo de Kam Group, expresó:

“Estamos sumamente emocionados de abrir nuestras puertas en Sambil Chacao, un epicentro de la moda y el comercio en Caracas. Esta nueva tienda no solo refleja el espíritu moderno y consciente de Kenneth Cole, sino que también refuerza nuestro compromiso con el mercado venezolano”.

Kam Group impulsa el retail de moda en el país

La llegada de Kenneth Cole a Venezuela se concreta gracias a Kam Group, empresa especializada en retail de moda que apuesta por el crecimiento comercial local. Su portafolio incluye marcas internacionales como Diésel, Champions y Liu Jo, las cuales abrirán próximamente en dos importantes centros comerciales de la capital.

