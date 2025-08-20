Rio Supermarket inaugura nueva sede en Guatire: tendrá autoservicio, promociones y música

Suscríbete a nuestros canales

Rio Supermarket continúa su expansión por el estado Miranda con la apertura de una moderna sucursal en el Sector El Marqués, Guatire. Este nuevo supermercado promete transformar la experiencia de compra en la región capital, combinando comodidad, innovación y calidad en cada rincón.

La inauguración está programada para el viernes 22 de agosto, a partir de las 9:00 a. m. El evento comenzará con un corte de cinta oficial, seguido de promociones especiales, degustaciones y actividades musicales para toda la familia. La invitación está abierta a vecinos y visitantes de Guatire que deseen conocer las instalaciones y disfrutar de una jornada diferente.

Un supermercado moderno con autoservicio y productos internacionales

La nueva sede de Rio Supermarket en Guatire cuenta con espacios de autoservicio que incluyen Farmacia, Frulever, Panadería, Charcutería, Carnicería y Frutos Secos. Además, ofrece un amplio estacionamiento con capacidad para 121 vehículos, pensado para facilitar el acceso y la comodidad de los clientes.

El supermercado presenta una variada selección de productos nacionales e internacionales, con énfasis en calidad y frescura. Esta propuesta busca satisfacer las necesidades de los consumidores más exigentes, ofreciendo desde ingredientes básicos hasta opciones gourmet.

Rio Supermarket apuesta por el encuentro familiar y el servicio de excelencia

Más que un lugar para hacer compras, Rio Supermarket quiere convertirse en un punto de encuentro familiar. Su filosofía se basa en ofrecer atención personalizada, espacios agradables y una experiencia de compra que combine eficiencia con cercanía.

La marca reafirma su compromiso con Venezuela al seguir invirtiendo en infraestructura, empleo y servicio. Con esta nueva apertura en Guatire, Rio Supermarket fortalece su presencia en la región capital y se posiciona como una referencia en el sector retail.

Para conocer más sobre sus productos, promociones y futuras aperturas, puedes seguirlos en Instagram como y en TikTok como riosupermarket y en Instagram como:rio_supermarket

