Mastercard se convierte en el socio oficial de nombre de McLaren F1

McLaren Racing anunció una emocionante ampliación de su colaboración con Mastercard, que se convertirá en el socio oficial de nombre del equipo de Fórmula 1 a partir de la temporada 2026. La escudería pasará a llamarse McLaren Mastercard Formula 1 Team, marcando una nueva era para los aficionados de todo el mundo.

Esta alianza fortalecerá el compromiso de ambas marcas con sus seguidores, ofreciendo acceso exclusivo y experiencias únicas.

Nace "Team Priceless": la iniciativa para los aficionados

Como parte de esta nueva etapa, Mastercard lanzará “Team Priceless”, una iniciativa global que permitirá a los miembros de la "Papaya Family" (los fans de McLaren) vivir la acción de cerca durante todo el calendario de la F1.

En días de carrera seleccionados, los aficionados elegidos disfrutarán de actividades increíbles, como vueltas rápidas en pista, encuentros con los pilotos y experiencias únicas que celebran la cultura local de cada ciudad anfitriona. Próximamente, se darán a conocer más detalles sobre el programa y cómo participar.

Para celebrar este anuncio, Mastercard organizó un evento especial en Ámsterdam la noche del miércoles 27 de agosto, antes del Gran Premio de los Países Bajos. El evento contó con la presencia de los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri, además de presentaciones musicales en vivo.

Zak Brown, CEO de McLaren Racing, expresó su entusiasmo: "No hay nadie más importante para nosotros que nuestros increíbles aficionados. Estoy muy emocionado de comenzar este nuevo capítulo con Mastercard con una promesa: seguiremos poniendo a nuestros fans en primer lugar y acercándolos aún más al equipo. Mastercard es un socio fantástico que comparte nuestras pasiones y valores, y tenerlos como socio de nombre nos da la plataforma perfecta para seguir avanzando dentro y fuera de la pista. No puedo esperar a ver cómo Team Priceless cobra vida en 2026".

Por su parte, Raja Rajamannar, director global de Marketing y Comunicación de Mastercard, añadió: "Nuestra alianza se ha basado desde el primer día en poner a los aficionados en una posición de privilegio, y convertirnos en el socio oficial de nombre del equipo lleva ese compromiso al siguiente nivel. McLaren Racing representa la cúspide de la innovación, la precisión y el rendimiento, valores que reflejan los nuestros. Colaboraciones como Team Priceless demuestran esos valores y ofrecen a los fans mucho que esperar para esta temporada y muchas más".

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube