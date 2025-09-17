Licor Fest 2025 llegará a la terraza del CCCT

Suscríbete a nuestros canales

¡Caracas se prepara para su fiesta licorera más grande! El Licor Fest regresa en su cuarta edición los días 21 y 22 de noviembre en la icónica Terraza del CCCT. Este evento es mucho más que una feria: es una celebración diseñada para los amantes de las bebidas, con un recorrido excepcional a través de los destilados más finos, vinos exquisitos y cervezas que están marcando tendencia.

Durante dos días, los asistentes vivirán una experiencia inigualable. El festival reunirá a las marcas más destacadas, y ofrecerá la oportunidad de participar en catas exclusivas, talleres interactivos y demostraciones de coctelería a cargo de expertos.

Además de sumergirte en el mundo de los licores, podrás disfrutar de una zona gastronómica llena de propuestas deliciosas, mientras la música en vivo y los DJs invitados crean el ambiente perfecto. Todo esto, con la majestuosa vista de la ciudad como telón de fondo, garantiza una velada memorable.

El festival abrirá sus puertas cada día a las 4:00 p.m. para que puedas disfrutar de toda la programación. Si estás listo para vivir esta experiencia única, las entradas ya están a la venta. Puedes adquirirlas a través de solotickets.com o directamente en las taquillas los días del evento.

¿Estás preparado para el brindis más grande de la ciudad?

