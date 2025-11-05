¡Hazte ciudadano! Guía para mexicanos que buscan la naturalización en EEUU en solo cinco años

Suscríbete a nuestros canales

Los mexicanos en Estados Unidos (EEUU) que deseen adquirir la ciudadanía en solo cinco años deben conocer que el proceso establece varios requisitos clave.

El tiempo de residencia permanente resulta ser el factor más importante.

A continuación, le explicamos paso a paso cómo cumplir con todas las exigencias legales para lograr su naturalización.

Guía para mexicanos que buscan la naturalización en EEUU en solo cinco años

Los solicitantes deben demostrar que fueron residentes permanentes legales por lo menos durante cinco años consecutivos.

Este período es indispensable para poder iniciar el proceso de naturalización, por lo que necesita contar con la respectiva "Green Card" antes de presentar cualquier solicitud.

En caso de que estés casado con un ciudadano estadounidense, podrás solicitar la ciudadanía tras tres años de residencia permanente.

USCIS exige cumplir con otros criterios fundamentales:

1. Tener al menos 18 años.

2. Demostrar buen carácter moral.

3. Apego a la Constitución y juramento de lealtad

4. Aprobar el examen de inglés.

5. Aprobar el examen de civismo.

Los menores de 18 años pueden adquirir la ciudadanía si tienen al menos un padre que sea ciudadano estadounidense por nacimiento o naturalización.

