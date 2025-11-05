¿Por qué un simple billete de $1 puede valer casi $6.000? Conoce los raros detalles que lo hacen único

Suscríbete a nuestros canales

El billete de un dólar de 1935 de Hawái llama la atención en el mundo de la numismática por su contexto histórico y sus características especiales.

Tras el ataque a Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, se emitieron billetes específicos para Hawái con elementos distintivos que los diferencian de otros billetes, aumentando su demanda entre coleccionistas y casas de subastas.

Características distintivas del billete

Los billetes emitidos para Hawái llevaban la palabra “HAWAII” impresa horizontalmente en el reverso, una señal que ayudaba a identificarlos rápidamente. Además, tanto los números de serie como el sello se presentaban en tinta rojiza en contraste con la tinta azul utilizada en los billetes comunes de un dólar. Este diseño particular fue concebido para garantizar su rápida identificación en caso de captura por las fuerzas enemigas. La demanda por estas piezas se incrementa debido a estas características ya la historia que representan.

Según cuenta la historia, este billete apareció previo a la Segunda Guerra Mundial, ante la amenaza de una posible invasión japonesa a Hawái. De acuerdo con la web de numismática estadounidense:

“Si se producía la ocupación japonesa de la isla, los billetes podían ser rápidamente identificados y sacados de circulación o catalogados como sin valor por el gobierno estadounidense”, explicaron los expertos.

Valor y calificación en el mercado numismático

Este billete posee una valoración según el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS) con una calificación de Gem New 65PPQ.

La calificación "Gem New 65PPQ" es un sistema de evaluación profesional que se utiliza para determinar el estado y la calidad de billetes y monedas. Es otorgada por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS).

"Gem New" indica que el billete está en estado casi perfecto, sin signos visibles de desgaste y con una apariencia excepcional.

"65" es una nota dentro de una escala que va de 1 a 70, donde 70 es la perfección absoluta; 65 implica un ejemplar muy bien conservado y con detalles nítidos.

"PPQ" significa "Premium Paper Quality", o calidad premium del papel, indicando que el billete mantiene su calidad original de papel, con brillo y textura intactos, sin daños, reparaciones o marcas.

En el mercado, ejemplares conservados pueden venderse por hasta 5.750 dólares. Este valor para el billete de un dólar de 1935 de Hawái ha sido mencionado por el sitio web de divisas US First Exchange. Esta cifra refleja el precio que pueden alcanzar ejemplares en buen estado en el mercado de subastas y está respaldada por la calificación de Gem New 65PPQ otorgada por el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS).

