¿Tienes billetes de $5 en tu cartera? Podrían valer miles: así puedes descubrirlo

Aunque para muchos los billetes de $5 dólares son un simple medio de pago, algunos ejemplares poseen características únicas que los convierten en piezas de colección altamente codiciadas.

Estas particularidades, que van más allá del diseño común, captan el interés de los numismáticos y pueden alcanzar precios impresionantes en subastas, reseña La Opinión.

Si te intriga este fascinante mundo y quieres aprender a identificar los billetes de $5 dólares que pueden valer una fortuna, aquí te presentamos 10 claves para reconocerlos:

Errores en la impresión impresión de los billetes de $5

Algunos billetes, a pesar de ser impresos con la intención de ser perfectos, contienen errores notables que pueden disparar su valor en el mercado de coleccionistas.

Estos fallos de impresión, como la falta de tinta o la desalineación de los diseños, son especialmente codiciados y pueden alcanzar precios asombrosos en las subastas.

Bancos pocos comunes

Aunque la Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) es la principal emisora de billetes, las piezas impresas por bancos más pequeños pueden alcanzar un valor extraordinario.

Un ejemplo notable es el billete de $5 dólares que el First National Bank de Arkansas Pass emitió en 1929, el cual se vendió por $3,360 dólares.

Certificado de plata 1934

Los certificados de plata también son muy valorados por los coleccionistas, y algunos ejemplares han llegado a venderse por casi $6.000 en el mercado.

Número de serie de los billetes de $5

El número de serie es el primer detalle que los coleccionistas buscan para determinar el valor de un billete. Aunque la mayoría de las series están compuestas por una combinación de 10 u 11 números y letras, existen patrones únicos que los hacen muy valiosos.

Los patrones de números que captan el interés de los numismáticos son, por lo general, repetitivos o inusuales. Aquí te mostramos algunos ejemplos:

Números repetidos: Una serie completa con un solo dígito, como 22222222.

Una serie completa con un solo dígito, como 22222222. Series bajas: Números que están muy cerca del comienzo de la secuencia de impresión, por ejemplo, 00000001.

Números que están muy cerca del comienzo de la secuencia de impresión, por ejemplo, 00000001. Series de millones: Billetes con una serie que marca el inicio de una nueva millonésima, como 90000000, 50000000 u 80000000.

Ediciones especiales de billetes de $5

Los billetes conmemorativos, creados para celebrar aniversarios, fechas históricas o figuras destacadas, también son muy buscados y pueden alcanzar precios elevados entre los coleccionistas, de forma similar a lo que ocurre con las monedas especiales.

