¿Recibiste una carta del IRS? Esto es lo que significa y cómo debes actuar

Si el Servicio de Impuestos Internos (IRS) te envió una carta después de que presentaste tu declaración, no te asustes.

Aunque la mayoría de las personas que solicitaron una extensión ya han pagado sus impuestos de 2025, el IRS puede auditar y ajustar las declaraciones de impuestos en cualquier momento, incluso en el verano, reseña Solo Dinero.

Una carta de ajuste del IRS es una notificación que indica que el IRS ha encontrado un error en tu declaración de impuestos. El IRS puede enviar esta carta por varias razones, como:

Un error de cálculo

Un formulario que no presentaste

Un crédito o deducción que no te corresponde

El IRS te dará 60 días para responder a la carta. Si no estás de acuerdo con el ajuste, puedes apelar la decisión. Si estás de acuerdo, debes pagar el monto que se te debe o aceptar el reembolso.

¿Por qué recibes una carta de ajuste del IRS en verano?

Es común que el IRS envíe notificaciones con códigos como CP11, CP12 o CP13, especialmente durante los meses de verano. Estas cartas pueden significar una de tres cosas:

Debes dinero: El IRS determinó que tu declaración de impuestos tiene un error que resulta en un saldo pendiente.

El IRS determinó que tu declaración de impuestos tiene un error que resulta en un saldo pendiente. Recibirás un reembolso: El IRS corrigió tu declaración y te dará un reembolso mayor o menor al que esperabas.

El IRS corrigió tu declaración y te dará un reembolso mayor o menor al que esperabas. No hay impacto monetario: El IRS ajustó tu declaración, pero esto no afecta la cantidad de impuestos que debes o la cantidad de dinero que recibirás.

El verano es una época de mucha actividad para el IRS porque es cuando muchas de las declaraciones de abril ya han sido procesadas. Durante este tiempo, la agencia realiza auditorías automáticas y compara la información de tus formularios W-2 y 1099 con lo que reportaste.

También aplica correcciones automáticas a créditos como el Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito por Hijos.

¿De qué trata la carta y qué debes hacer?

Recibir una carta del IRS nunca es agradable, especialmente cuando creías que tus impuestos ya estaban resueltos. Sin embargo, no te preocupes, no es necesariamente una mala noticia.

De hecho, a veces, el IRS te ajusta tu declaración a tu favor, lo que puede significar que te devolverán dinero extra.

Para saber qué hacer, lee la carta cuidadosamente. Si no entiendes algo, no dudes en buscar ayuda profesional. Puedes contactar a un contador o un abogado de impuestos para que te ayude a entender la carta y a responder a tiempo.

Luego, verifica tu declaración inicial; responde por escrito, si no respondes a la carta, el IRS puede tomar medidas de cobro contra ti, como embargar tu salario o cobrar tu cuenta bancaria.

Finalmente, paga si es necesario. si aceptas el ajuste, tienes varias opciones para saldar la deuda.

Puedes realizar el pago completo en línea a través de la página web oficial del IRS, o si el monto es muy alto para ti, tienes la alternativa de solicitar un plan de pagos a plazos.

¿Cómo saber si la carta del IRS es legítima?

Lamentablemente, hay muchos estafadores que se hacen pasar por el IRS. Para evitar ser víctima de una estafa, presta atención a las siguientes señales:

El IRS nunca te llamará para pedirte información personal o financiera.

El IRS nunca te pedirá que pagues tus impuestos con tarjetas de regalo o transferencias bancarias.

El IRS nunca te amenazará con arrestarte si no pagas tus impuestos.

Si recibes una llamada o un correo electrónico sospechoso, no respondas ni hagas clic en ningún enlace. En su lugar, comunícate con el IRS directamente para verificar que la comunicación es legítima.

