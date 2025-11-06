Anuncian la fecha de apertura del mercado navideño más famoso en Chicago: consigue comida, obsequios y más

Suscríbete a nuestros canales

Los amantes de la Navidad ya tienen una fecha que no se pueden perder: el famoso Christkindlmarket de Chicago abrirá sus puertas en la Plaza Daley el jueves 20 de noviembre de 2025.

Este es el principal mercado navideño de estilo alemán en la ciudad, y dará inicio a su temporada justo después del evento preliminar 'Twas the Night Before Christkindlmarket.

Con él, llega la promesa de alegría, tradiciones europeas y el inconfundible aroma del Glühwein, ese delicioso vino caliente con especias.

“El aroma a frutos secos tostados, pretzels recién hechos, salchichas bratwurst y vino caliente especiado, la música festiva y el brillo de los adornos navideños, todo en un ambiente acogedor: ¡una visita al mercado invita a todos tus sentidos a un viaje sensorial!”, se lee en la página web de Christkindlmarket.

Christkindlmarket 2025: fechas y horarios del mercado navideño en Chicago

La Ciudad del Viento se transforma en un pueblo invernal europeo con múltiples ubicaciones del Christkindlmarket, tal como lo confirman sitios oficiales como Choose Chicago y la propia información del mercado.

Christkindlmarket en Daley Plaza: 50 W. Washington St.

El corazón de la tradición alemana en Chicago abrirá el 20 de noviembre de 2025 y continuará la celebración hasta el 24 de diciembre de 2025 (Nochebuena). Los organizadores revelan un horario que facilita las visitas tanto en días laborales como durante los fines de semana:

Domingo a Jueves: 11:00 a.m. – 8:00 p.m.

Viernes y Sábados: 11:00 a.m. – 9:00 p.m.

Es importante que los visitantes tomen nota de los horarios especiales que aplicarán en días festivos. Por ejemplo, tanto el Día de Acción de Gracias (27 de noviembre) como el Día de Nochebuena (24 de diciembre) contarán con horarios reducidos, cerrando a las 4:00 p.m.

Cabe mencionar, que la entrada es gratuita y este evento ofrece un ambiente auténtico, atraen a miles de locales y turistas buscando regalos artesanales únicos, adornos de cristal soplado, y por supuesto, las deliciosas salchichas bratwurst y los tradicionales Glühwein servidos en las codiciadas tazas coleccionables del año.

Christkindlmarket en Wrigleyville: Gallagher Way

La versión del mercado cerca del famoso Wrigley Field, en Gallagher Way, también tiene una apertura programada para dar inicio a la temporada festiva en el norte de la ciudad.

Este local abre el domingo 23 de noviembre de 2025 y se extiende más allá de la Navidad, cerrando el 31 de diciembre de 2025 (Nochevieja), según indican fuentes como el calendario de eventos de Gallagher Way.

Christkindlmarket: una tradición de compras y cultura en Chicago

La inauguración de Christkindlmarket no es solo una fecha en el calendario; marca el inicio oficial de las celebraciones invernales para muchos habitantes de Chicago.

Los organizadores animan a los visitantes a planificar su visita con antelación, especialmente si desean evitar las grandes multitudes del fin de semana.

La edición de 2025 promete mantener viva la esencia del mercado original de Núremberg, Alemania, ofreciendo una experiencia cultural que fusiona el espíritu navideño con la vibrante atmósfera de Chicago.

Los vendedores ya están preparando sus acogedoras cabañas de madera para dar la bienvenida al público, que espera con ansias encender su espíritu festivo con esta entrañable tradición de la ciudad.

