Wells Fargo desembolsa pagos de hasta $5.000 por grabar llamadas sin permiso: averigua si cumples los requisitos

Wells Fargo y sus asociados, entre ellos The Credit Wholesale Company, alcanzaron un acuerdo judicial por un valor total de $19.5 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que alegó la grabación ilegal de llamadas telefónicas a clientes y empresas en California sin su debido consentimiento.

Los demandantes sostuvieron que esta práctica violó la Ley de Invasión de la Privacidad de California (CIPA), la cual exige el consentimiento de ambas partes para la grabación de comunicaciones.

Aunque las compañías no admitieron haber actuado mal, el banco acordó el pago para evitar un litigio prolongado y costoso, reseña Diario AS

¿Quiénes pueden recibir el reembolso de Wells Fargo?

El fondo de compensación está destinado a ciertas personas y empresas que recibieron llamadas grabadas sin su consentimiento de parte de The Credit Wholesale Company.

Para saber si calificas para un pago que puede variar entre $86 y $5,000 por persona, es necesario cumplir con los siguientes requisitos, según los informes oficiales del caso:

Residencia: La persona o empresa afectada debe haber residido en California.

Llamada específica: Debes haber recibido una llamada telefónica de The Credit Wholesale Company en nombre de Wells Fargo o Priority Technology Holdings.

Período de tiempo: La llamada debe haber ocurrido entre el 22 de octubre de 2014 y el 17 de noviembre de 2023, destaca El Tiempo.

Prueba de grabación: Los reclamantes necesitan demostrar que la llamada fue grabada sin su consentimiento.

.¿Cómo se presenta el reclamo para recibir $5.000 de reembolso por demanda a Wells Fargo?

Las personas que son elegibles deben actuar ahora para reclamar su compensación. Los interesados necesitan llenar un formulario de reclamo para comenzar el proceso.

Aunque las fechas límite han sido clave para el reclamo inicial, es fundamental verificar la información y los plazos actuales en la página oficial del acuerdo de la demanda colectiva.

El proceso general requiere que se presente el número de teléfono afectado o el nombre de la empresa que recibió las llamadas.

La cantidad final que cada reclamante obtendrá dependerá directamente del número total de reclamos válidos que se presenten ante el tribunal, indica Diario AS.

El tribunal federal es el encargado de aprobar los montos finales y supervisar la distribución del fondo.

Nota Importante: Si el monto de la compensación supera los $600 dólares, los beneficiarios deberán presentar un formulario fiscal W-9 para la próxima temporada de impuestos, cumpliendo así con las regulaciones de reporte fiscal.

