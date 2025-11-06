Alertan circulación de billetes de $ 100 falsos en Florida: estas son sus características

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, las autoridades de Florida han emitido una seria advertencia sobre la circulación de billetes falsos, incluidos aquellos que son utilizados como utilería en películas.

La Oficina del Sheriff del Condado de Monroe alertó a la comunidad sobre el riesgo de que estos billetes sean usados como si fueran moneda legítima, lo que podría llevar a confusiones y problemas legales.

¿Cuáles billetes falsos encontraron?

Las investigaciones revelaron que billetes de $ 100 y $ 20 fueron identificados como falsos, con impresiones que indican claramente su naturaleza de utilería.

Por ejemplo, los billetes de 100 dólares presentan la frase "PARA PROPÓSITOS DE PELÍCULA" y "NO ES DINERO LEGAL", lo que debería alertar a cualquier persona que los reciba.

Sin embargo, a simple vista, estos billetes pueden parecer auténticos, lo que aumenta el riesgo de que sean aceptados en transacciones cotidianas.

Por su parte, la policía de Key West fue alertada por un empresario local que encontró un billete falso en su caja registradora.

Este incidente llevó a la decisión de emitir una advertencia pública para que los ciudadanos estén más atentos al dinero que reciben. La advertencia se extiende a todos los comerciantes y consumidores, instándolos a verificar la autenticidad de los billetes antes de aceptarlos.

El problema no es nuevo. En 2019, el senador Chuck Schumer advirtió que el uso de dinero falso se estaba convirtiendo en un "gran problema" en Nueva York, señalando que la situación estaba empeorando.