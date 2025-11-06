Plan de cobros en playas y bahías enciende el debate en San Diego: claves de la nueva medida

Suscríbete a nuestros canales

El Concejo Municipal de San Diego, California, puso en marcha una discusión que podría transformar la experiencia de visitar la playa para millones de personas.

De acuerdo con KSDY 50, como parte de la planificación presupuestaria para el año fiscal 2027, las autoridades están evaluando la inclusión de un programa de estacionamiento de pago en las populares playas y bahías de la ciudad.

Esta iniciativa busca generar nuevas fuentes de ingresos, concentrando la mira en turistas y visitantes foráneos, lo que generó un debate sobre el derecho al disfrute público de las costas californianas.

¿De qué se trata la nueva propuesta?

El análisis inicial se centra en espacios de alta afluencia como el extenso Mission Bay Park, uno de los destinos recreativos más concurridos de la nación.

La propuesta central de esta reforma financiera es establecer un sistema de tarifas escalonadas: mientras los no residentes y turistas pagarían la tarifa completa, la comunidad local de San Diego obtendría acceso a permisos o precios especiales con descuento.

La medida se suma a una tendencia creciente de monetización de los espacios públicos de la ciudad, siguiendo el precedente de otras zonas emblemáticas.

Foco en el déficit y destino de los fondos

Un informe clave de la Oficina del Analista de Presupuesto Independiente (Office of the Independent Budget Analyst) respalda el modelo, sugiriendo que los ingresos adicionales se canalizarían hacia áreas críticas de la ciudad.

La prioridad es financiar vivienda asequible, mejorar los servicios públicos esenciales y garantizar el mantenimiento de los parques.

El plan no solo considera el estacionamiento de vehículos estándar. También se evalúan otras fuentes de ingresos relacionadas con el uso costero y turístico, incluyendo:

Cargos por el lanzamiento de botes.

Tarifas especiales para el estacionamiento de vehículos recreativos (RV).

Una tasa turística adicional aplicada al alquiler de automóviles por parte de visitantes.

Resistencia ciudadana: el derecho al acceso público

A pesar del objetivo de obtener ingresos, la propuesta enfrenta una considerable oposición desde la ciudadanía.

Los residentes argumentan que el acceso gratuito a la costa es un derecho público fundamental. Además, manifestaron su preocupación en audiencias públicas, advirtiendo sobre el impacto:

"Cobrar para ir a la playa, algo que todos deberían poder disfrutar, ¿cuántos optarán por no venir si tienen que pagar tarifas astronómicas por estacionar?", es uno de los cuestionamientos más frecuentes.

Precedente de Balboa Park

El debate sobre las playas se enmarca en un contexto de iniciativas de tarifas ya existentes en San Diego. Anteriormente, el Concejo aprobó un sistema de estacionamiento de pago para el Balboa Park, donde el objetivo fue crear una fuente de ingresos dedicada a la propia infraestructura y operación del parque.

Al igual que en la propuesta de la costa, las tarifas en Balboa Park se diferencian según la zona y la residencia, buscando proteger el bolsillo del contribuyente local.

Debido a su impacto en la zona costera, la implementación de cualquier nuevo cargo requiere la aprobación previa de la California Coastal Commission.

El proceso incluye una serie de audiencias públicas, la presentación de estudios de impacto detallados y, finalmente, la inclusión formal de la medida en el borrador del presupuesto 2027.

Se recomienda a los residentes interesados en influir en la decisión seguir de cerca las próximas reuniones del Comité de Presupuesto y Eficiencia Gubernamental del Concejo.

