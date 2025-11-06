Bank of America cierra sucursales el 11 de noviembre: qué otras oficinas suspenden operaciones temporalmente

Suscríbete a nuestros canales

El Bank of America tendrá un cierre temporal de todas sus sucursales el próximo 11 de noviembre.

Según se pudo conocer, la medida responde a la celebración del Día de los Veteranos (Veterans Day).

La acción obliga a los usuarios a planificar sus trámites con antelación. Además, otros bancos y diversas oficinas gubernamentales federales suspenderán operaciones.

Bank of America cierra sucursales el 11 de noviembre

Para este 11 de noviembre, las operaciones presenciales de Bank of America estarán suspendidas durante esa jornada, pero los servicios digitales y los cajeros automáticos seguirán funcionando con normalidad.

Este cierre forma parte del cumplimiento del calendario oficial de feriados federales de la Reserva Federal, reseñó AS en su sitio web.

De igual modo que Bank of America, otros grandes bancos como Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs, Chase, Citibank, U.S. Bank, Capital One, Citizens Bank, BBVA, Santander y Compass también suspenderán sus servicios presenciales por 24 horas.

Se debe recordar que el Veterans Day se celebra cada 11 de noviembre en todo Estados Unidos y es uno de los 11 feriados federales oficiales del año.

Durante esta fecha, no solo los bancos, sino también las oficinas de correos, bibliotecas públicas, escuelas y algunas empresas privadas cierran sus puertas.

