Mes de Conciencia sobre la Diabetes en EEUU: cómo encontrar recursos gratuitos de prevención, detección y eventos clave 2025

Noviembre es reconocido internacionalmente como el Mes de Conciencia sobre la Diabetes o el Mes de Lucha contra la Diabetes, por lo que en Estados Unidos (EEUU) se centran en promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento para frenar el impacto de la enfermedad.

El mes se utiliza para promover hábitos de vida más saludables:

Nutrición: Campañas como “Eat Well, America!” (¡Come bien, Estados Unidos!) se enfocan en proporcionar recetas saludables y consejos para una mejor planificación de las comidas.

El enfoque mundial de este año es la Diabetes y el Bienestar en el Entorno Laboral, buscando que los empleadores y empleados tomen conciencia y ofrezcan apoyo a las personas con diabetes.

La labor de ADA y eventos en 2025

Cuando se habla de esta enfermedad y la lucha contra la misma en EEUU, es importante destacar a la Asociación Americana de la Diabetes (ADA), la cual lidera las campañas principales, que suelen tener un tema específico cada año.

Este 2025 es: "It All Matters" o “Todo Cuenta”, que busca reconocer que cada avance en investigación, cada cambio de política y cada esfuerzo individual o colectivo en la lucha contra la diabetes ha sido crucial para llegar a donde estamos hoy, y sigue siendo vital para el futuro.

Además de que se conmemoran los 85 años de la ADA.

Se esperan los siguientes eventos:

Caminatas y carreras: eventos emblemáticos como el Step Out Walk o el Tour de Cure (ciclismo) se llevan a cabo en muchas ciudades para recaudar fondos críticos y mostrar apoyo a la comunidad diabética - Sábado, 8 de noviembre de 2025, al menos en Filadelfia.

Esto, especialmente en comunidades con alto riesgo (como la comunidad hispana o afroamericana).

Estos son eventos clave organizados por la American Diabetes Association que combinan educación, defensa y, a menudo, recursos para el público:

06/nov/2025: Estado de la diabetes en Charlotte, Carolina del Norte

06/nov/2025: Estado de la diabetes, en San Antonio, TX

06/nov/2025: Estado de la diabetes, en San Diego, CA

12/nov/2025: 2025 Estado de la diabetes, en Nueva Orleans, LA

12/nov/2025: Estado de la diabetes, en Ciudades gemelas, MN

13/Nov/2025: Estado de la diabetes, en Chicago, IL

13/Nov/2025: Estado de la diabetes, en Tampa, FL

Todas enfocados en la concientización y recursos a nivel estatal.

Prevención y detección de la diabetes

La prevención y la detección de la prediabetes son ejes centrales del mes:

Prueba de riesgo en línea: la ADA promueve su Prueba de Riesgo de Diabetes Tipo 2 de 60 segundos en su sitio web para que millones de personas evalúen su riesgo de manera gratuita y anónima.

Talleres de nutrición virrtual: se ofrecen eventos educativos en línea, como la clase de cocina en vivo: Live Cooking Class: Holiday Potato Side Dishes, Three Ways (programada para este el 6 de noviembre de 2025), que promueven recetas y hábitos saludables esenciales para la prevención.

Webinars de Expertos: se ofrecen sesiones virtuales como Ask the Experts: What's on the Menu—Nutrition Strategies for Obesity Care (programada para el 11 de noviembre de 2025), enfocadas en la nutrición y el manejo de la obesidad como estrategias clave de prevención.

Jornadas locales de Detección (General): aunque no se anuncian a nivel nacional con nombres específicos, es una tradición que hospitales, clínicas, farmacias (como CVS o Walgreens) y centros comunitarios ofrezcan exámenes de detección de glucosa y A1C gratuitos o a bajo costo durante todo el mes de noviembre.

Además de consultar en su centros médicos más cercanos, para conocer los recursos ofrecidos a bajo costo, tenga en cuenta que todo el mes estará disponible la prueba de Riesgo de Diabetes Tipo 2 de 60 segundos.

Esta es una herramienta en línea de los CDC para que las personas evalúen su riesgo de prediabetes de forma gratuita y anónima: Pruebas de diabetes | Diabetes | CDC - https://diabetes.org/es/diabetes-risk-test

