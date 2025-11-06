¡Menos de $4 por persona! Tiendas en EEUU que ofrecen promociones para Acción de Gracias: esta es la lista

Suscríbete a nuestros canales

Las principales cadenas minoristas de EEUU desataron en los últimos días una guerra de precios con ofertas para el Día de Acción de Gracias de este año.

Gigantes del sector como Amazon, Walmart y ALDI están implementando estrategias para permitir que las familias disfruten del tradicional banquete sin incurrir en un gasto excesivo, informó Live Now Fox.

Las promociones se centran en la comida esencial para la celebración, desde el icónico pavo hasta los acompañamientos clásicos, con la meta de ofrecer un festín completo por un costo muy bajo por persona.

¿Dónde conseguir las mejores promociones?

El Día de Acción de Gracias, que se conmemora en Estados Unidos cada cuarto jueves de noviembre, tiene su origen en un histórico banquete de cosecha de 1621 entre colonos e indígenas, y fue oficializado como feriado nacional por el Congreso en 1941, consolidándose como un momento clave para dar las gracias y reunirse en familia.

Este 2025, Amazon se une a la temporada festiva con una nueva oferta que promete alimentar a una familia de cinco personas por tan solo $25, lo que se traduce en un gasto de solo $5 por comensal.

Disponible del 12 al 27 de noviembre, el paquete incluye un pavo congelado Butterball a un precio promocional de $0.69 por libra, complementado con guarniciones clásicas de la marca Reser's, como relleno, puré de papas, salsa gravy, cazuela de judías verdes y salsa de arándanos, además de panecillos y un pastel de marcas nacionales.

ALDI y Lidl: precios con ahorros récord

Manteniendo su reputación de precios bajos, ALDI superó sus propias marcas, ofreciendo una cena de Acción de Gracias para 10 personas por un precio aproximado de $40. Esta cifra equivale a unos $4 por persona, menos que el costo de un popular café de temporada.

La propuesta incluye un pavo de 6,35 kg y los ingredientes para nueve guarniciones tradicionales, sin necesidad de cupones o membresías.

Por su parte, Lidl lanzó su menú navideño más económico hasta la fecha: un banquete completo para 10 personas por menos de $36, o menos de $3.60 por persona, casi $10 más barato que el año anterior.

La oferta, válida hasta el 26 de noviembre, permite a los clientes personalizar su compra, con pavo disponible a solo $0.25/lb usando la aplicación MyLidl, junto con todos los ingredientes para los favoritos de la mesa.

Target y Walmart: simplicidad y ahorro en la cesta

Target lanzó su popular cena de Acción de Gracias para cuatro personas, rebajando el precio a menos de $20, su oferta más baja.

La cena incluye pavo, papas, relleno, salsa de arándanos, salsa gravy, pan y maíz. Además, la cadena ofrece su pavo Good & Gather a $0.79 por libra y descuentos en miles de otros artículos.

Walmart facilita la compra con su "cesta de comida para el Día de Acción de Gracias de 2025" de un solo clic, que sirve para 10 personas por menos de $4 por comensal, el precio más bajo desde el inicio del programa.

La canasta incluye envío exprés gratuito para nuevos usuarios de recogida y entrega, e incorpora un pavo Butterball a tan solo $0.97 la libra, el precio más bajo de la compañía desde 2019.

Sam's Club: opción gourmet a menos de $100

Para las familias que buscan una experiencia más gourmet, Sam's Club ofrece el "Menú de Acción de Gracias Member's Mark" para hasta 10 personas por menos de $100.

La selección incluye un pavo ahumado (11.1 libras) junto con una variedad de platos Member's Mark, como puré de patatas Yukon Gold, pastel de calabaza, puré de boniato, judías verdes con almendras, macarrones con queso, maíz con mantequilla y ajo, ensalada de cosecha y un paquete de panecillos.

