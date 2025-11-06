Inmigrantes

Consulado Móvil de Guatemala llegará a Indiana: descubre dónde y cuándo

Esta iniciativa permite a sus compatriotas realizar trámites esenciales sin tener que recorrer largas distancias hasta la sede consular. 

Por Barbara Cordova
Jueves, 06 de noviembre de 2025 a las 11:00 am

El Consulado General de Guatemala ha puesto en marcha su plan para acercarse a la diáspora, organizando una jornada de servicios móviles en Indiana este mes. 

Esta iniciativa es clave, ya que permite a sus compatriotas realizar trámites esenciales sin tener que recorrer largas distancias hasta la sede consular. 

De esta manera, se fomenta la protección y documentación de los guatemaltecos que viven en la región. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX) de Guatemala está detrás de estos operativos, como parte de su estrategia para apoyar a sus ciudadanos en el extranjero.

¿Qué trámites podrá realizar la comunidad en el Consulado Móvil de Guatemala e Indiana?

Los guatemaltecos que asistan a la jornada en Indianápolis tendrán acceso a una gama de servicios críticos. 

Típicamente, los consulados móviles expiden documentos de identificación vitales, incluyendo:

  • Pasaportes
  • Tarjetas de Identificación Consular (TIC)
  • Documento Personal de Identificación (DPI)
  • Registro Civil

El consulado insta a los interesados a revisar cuidadosamente los requisitos de cada trámite y a programar su cita previa en el sistema de citas consulares, si este mecanismo se implementa para la jornada, ya que las citas son limitadas y aseguran una atención ordenada y eficiente.

¿Cuándo y dónde se realizará esta jornada?

La brigada consular se instalará en Indianápolis para atender las solicitudes de documentos y gestiones de registro civil. 

Para que la comunidad pueda planificar su asistencia con precisión, el Consulado de Guatemala ha confirmado las fechas y la ubicación de este importante evento.

  • Fechas: 21 y 22 de noviembre
  • Lugar: Fort Wayne, Indiana

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en TelegramWhatsApp y Youtube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
Brasil
Jueves 06 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América