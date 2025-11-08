Miles de mujeres en California llaman al (877) CARE121: descubre por qué

Suscríbete a nuestros canales

El aborto sigue generando debate, pero en California se aborda desde un enfoque de salud, seguridad y derechos.

Las autoridades médicas y centros especializados ofrecen apoyo integral a quienes enfrentan un embarazo no planificado o no deseado, garantizando acceso a información, atención personalizada y acompañamiento emocional a través del programa CARE121.

Este programa es una línea directa creada para guiar y orientar de manera confidencial a las pacientes.

Atención segura y confidencial

En California, el aborto es seguro y legal, y puede realizarse mediante dos métodos principales. El primero es el aborto con medicamentos, también conocido como “píldora abortiva”, que permite interrumpir el embarazo de forma privada en el hogar bajo la supervisión médica correspondiente.

El segundo es el procedimiento clínico, realizado por profesionales de la salud en instalaciones certificadas.

Los centros médicos ofrecen ambos servicios con la prioridad de que las personas se sientan seguras, cómodas y acompañadas durante el proceso.

Además, las citas suelen gestionarse con rapidez, evitando demoras que puedan afectar la salud física o emocional de la paciente.

CARE121: apoyo integral a quienes enfrentan una decisión difícil

El programa CARE121 fue diseñado para ofrecer una red de atención personalizada. Además de brindar información médica y asesoramiento emocional, el servicio también apoya en aspectos prácticos como el transporte, el acceso a alimentos saludables o la búsqueda de guarderías.

Esta línea está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y las 6:30 p. m., a través del número (877) CARE121.

Los servicios de aborto en California son confidenciales y gratuitos o de bajo costo, sin importar la edad o la situación económica. En un entorno donde la salud reproductiva sigue siendo tema de debate nacional, el estado mantiene su compromiso con el derecho a decidir y el acceso a una atención médica segura y digna.

