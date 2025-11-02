Comida gratis en Texas y California hasta el 8 de noviembre: conozca el calendario con sus horarios de entrega

Suscríbete a nuestros canales

Al menos dos bancos de alimentos en Estados Unidos (EEUU), más específicamente en Texas y California, han anunciado entrega de despensas de alimentos gratuitas, del 3 al 8 de noviembre.

En el caso de Texas tenemos las entregas semanales de despensas de alimentos que realiza el Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB), en conjunto con su socio de alimentación Caridades Católicas Dallas.

Recuerde que, para recibir la atención alimentaria con el NTFB, en cualquiera de las distribuciones de alimentos, no requiere registro previo, tampoco debe pagar nada por la atención.

Lo que sí se solicita a los participantes es que compartan su nombre y el tamaño de la familia al momento de recibir el beneficio.

Así mismo, deben proporcionar un código postal donde reside para recibir alimentos.

Para esta semana se han organizado un total de 30 entregas en una variedad de horarios y locaciones, esto, para los residentes de bajos ingresos del norte de Texas.

Los asistentes serán atendidos por orden de llegada, por lo que se recomienda presentarse temprano.

Horarios y ubicaciones de las entregas de despensas gratis

Lunes 3 de noviembre

9:30 AM | Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita - Dallas, 75212

Martes 4 de noviembre

9:30 AM | Biltmore Apartments - Dallas, 75231

9:30 AM | St. Michaels - Grand Prairie, 75052

9:30 AM | Operation Mi Amor/ Liberty Ministries - Lancaster, 75146

11:30 AM | Northway Christian Church - Dallas, 75225

1:00 PM | Comforter Christian Center International - Grand Prairie, 75051

1:00 PM | Rosser United Methodist - Rosser, 75157

Miércoles 5 de noviembre

9:30 AM | Julian T. Saldivar Elementary School - Dallas, 75220

9:30 AM | St. Philip - Dallas, 75227

9:30 AM | Portfolio The Belleview - Dallas, 75215

9:30 AM | Holy Spirit - Duncanville, 75137

1:00 PM | Divine Solution Covenant - Dallas, 75243

Jueves 6 de noviembre

9:30 AM | Portfolio Artiga - Dallas, 75227

9:30 AM | En Pos de Cristo - Mesquite, 75149

9:30 AM | Our Lady of Perpetual Help - Dallas, 75235

9:30 AM | Santa Fe Trails Apartments - Dallas, 75231

1:00 PM | Portfolio Cesera - Garland, 75040

1:00 PM | St. Cecilia - Dallas, 75208

1:00 PM | Oasis on the MT CHC - Garland, 75040

1:00 PM | Christ United Methodist Church - Plano, 75075

1:00 PM | New Life Assembly - Rowlett, 75088

Viernes 7 de noviembre

9:30 AM | Streams of Joy Dallas - Plano, 75075

9:30 AM | Gaston Christian Center - Dallas, 75243

9:30 AM | Elm Thicket/Northpark Neighborhood Association - Dallas, 75209

Sábado 8 de noviembre

9:30 AM | Holy Cross - Dallas, 75216

9:30 AM | Christ Embassy Collin - Wylie, 75098

9:30 AM | St. Joseph (Richardson) - Richardson, 75081

9:30 AM | Heartline Ministries - Dallas, 75228

1:00 PM | St. Francis-Frisco - Frisco, 75033

1:00 PM | Holy Family - Van Alstyne, 75495

Jornadas gratuitas con FIND Food Bank de California

El FIND Food Bank es el principal banco de alimentos del sur del estado, su misión principal es combatir el hambre y la inseguridad alimentaria.

Más específicamente en la región del desierto, sirviendo a los condados del este de Riverside y del sur de San Bernardino.

Funciona como un centro de distribución regional que recoge alimentos de diversas fuentes (donaciones, empresas, etc.) para luego repartirlos de manera equitativa.

Este proporciona entre el 75% y el 100% del suministro total de alimentos al 90% de los principales comedores populares, despensas de alimentos, organizaciones religiosas y organizaciones sin fines de lucro de la región.

Por medio de su Mercado Móvil, ayuda a alimentar a un promedio de 120.000 personas al mes.

Jornadas del 3 al 8 de noviembre:

Lunes 3 de noviembre

Coachella Valley HS 83800 Airport Blvd. Thermal. De 11:00 am a 12:00 pm

Martes 4 de noviembre

Copper Mountain 6162 Rotary Way Bell Center Parking Lot Joshua Tree. De 9:00 am a 10:00 am.

Jueves 6 de noviembre

6 13 P.S. James O. Jessie Desert Highland 480 W. Tram View Palm Springs. De 4:00 pm a 6:00 pm.

Viernes 7 de noviembre

Oasis Elementary 88175 74th Ave. Thermal. De 4:00 pm a 6:00 pm.

Sábado 8 de noviembre

Southwest Church 44175 Washington St, Indian Wells. De 7:00 am a 9:00 am.

Anza 58470 CA 371 Anza. De 9:00 am a 11:00 am.

Encuentre más lugares que entregan comida gratis en California

Además, las personas interesadas deben saber que hay otras organizaciones que también realizan entregas semanalmente, más locales, como ocurre en San diego.

Los cuales cuentan con una gran variedad de lugares, con lugares fijos mensuales repartidos una vez a la semana o durante ciertos días del mes.

Tales como:

The Jacobs & Cushman San Diego Food Bank (Banco de Alimentos de San Diego): puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Obtener alimentos - Banco de alimentos de San Diego

Feeding San Diego: puedes realizar la búsqueda del más cercano a ti en el siguiente enlace: Distribuciones gratuitas de alimentos: encuentre ayuda – Alimentando a San Dieg

