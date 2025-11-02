Tráfico en Miami: estas son las restricciones de la I-395/SR 836/I-95 que afectan su recorrido del 2 al 7 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Aquellos que transitan por Miami, Florida, Estados Unidos (EEUU), deben saber que en noviembre se siguen realizando grandes labores de construcción y reparación en varias arterias viales interconectadas, I-395/SR 836/I-95.

En este sentido, como cada semana, las autoridades han anunciado nuevas alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos para esta semana, desde la noche de este domingo 2 hasta el viernes 7 de noviembre.

Los floridanos y visitantes deben tener presente que estas obras forman parte de uno de los proyectos de construcción de carreteras más grandes en la historia del estado.

El objetivo principal es mejorar la movilidad, la seguridad y la estética en una de las zonas con más tráfico de la ciudad.

Le indicamos las alertas de tráfico que estarán activas, con información actualizada del portal de Connecting Miami.

De esta forma le será posible preparar la ruta más eficiente para llegar a sus próximos destinos.

I-95 actividades de construcción activas

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la I-395 hacia el este

Domingo 2 de noviembre y lunes 3 de noviembre: la rampa de la I-95 en dirección sur a la I-395 en dirección este estará cerrada entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, salga en la rampa de NW 8 Street (Salida 3B)

- Gire a la izquierda en NW 8 Street, continúe hacia el este por NW 8 Street

- Gire a la izquierda en Biscayne Boulevard para acceder a la rampa A1A Norte/Miami Beach

Puede obtener el mapa del desvío en el siguiente enlace: https://www.i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-95SB-06122019.pdf?_gl=1*zyjg6a*_ga*NTU4NjQzNTk5LjE3NTQxNTA3MjQ.*_ga_Z6J84XECHQ*czE3NjIxMDA2MTgkbzQ2JGcwJHQxNzYyMTAwNjE4JGo2MCRsMCRoMA..

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a. m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Consulte el mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street

Cheque el mapa de desvío aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-SB95NW8-detour-map.pdf

I-395 actividades de construcción activas

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje.

También será necesario cerrar carriles durante el día.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Mapa de desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción activas

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la NW 17 Avenue entre las 22:00 y las 5:30 para realizar trabajos de seguridad en las estructuras de soporte del puente elevado.

Los viernes, los cierres se implementarán entre las 23:00 y las 7:00.

Se dispondrá de carriles para guiar a los conductores en la zona de obras.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Los conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden:

- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace.

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden:

- Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Confirme los desvíos en el siguiente enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: todos los carriles en dirección oeste de la SR 836 estarán cerrados desde la NW 12 Avenue hasta la NW 17 Avenue entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 8 a.m. El horario de inicio de los cierres puede variar según los eventos.

Los conductores pueden:

- Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

- Gire a la derecha en NW 7 Street

- Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de los desvíos: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.



Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 7 a.m.

Cierre de carril en la Carretera Estatal Sur (SR) 7/US 441/NW 7 AVENUE

Del domingo 2 de noviembre al viernes 7 de noviembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

