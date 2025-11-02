Seguro médico asequible en Nueva Jersey: cómo obtener cobertura de calidad con Get Covered, las inscripciones están abiertas

Suscríbete a nuestros canales

El gobernador Phil Murphy y el comisionado del Departamento de Bancos y Seguros de Nueva Jersey, Justin Zimmerman anunciaron que ha arrancado la inscripción abierta de Get Covered, el mercado oficial de seguros médicos del estado.

Lo primero que debe tener claro es que Get Covered New Jersey es el lugar donde las personas y familias que no tienen seguro médico a través de un empleador u otro programa, como Medicaid o Medicare, pueden buscar y comprar fácilmente un seguro médico.

Este programa brinda a los residentes una cobertura médica asequible y de calidad, lo que les permite acceder a una amplia gama de servicios de atención médica para mantenerse sanos a sí mismos y a sus familias.

Además, ofrece ayuda financiera federal y estatal a los residentes que reúnan los requisitos para reducir sus primas mensuales y sus gastos de bolsillo.

Destacan que ocho de cada 10 personas inscritas reunirán los requisitos para aplicar al ahorro.

Dato destacado: En 2025, Nueva Jersey registró un récord de 513.217 residentes inscritos en un plan de salud a través de Get Covered New Jersey, lo que representa un aumento del 108% en las inscripciones desde que el estado lanzó el mercado por primera vez.

Lo que debe saber

Sin embargo, el comunicado oficial advierte que, con los cambios federales que aumentarán los costos de las primas para los consumidores de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en todo el país, incluida Get Covered New Jersey.

Por esta razón instan a los consumidores a comprar y comparar con antelación para obtener precios y planes actualizados que se ajusten a sus necesidades.

“Con la inscripción abierta a partir del 1 de noviembre, se alienta a los consumidores a explorar sus opciones de planes con anticipación para encontrar el plan que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto. Get Covered New Jersey está aquí para ayudar a las personas y las familias a afrontar los cambios federales en el programa. Alentamos a los residentes a que aprovechen la ayuda gratuita que ofrecen profesionales capacitados que pueden ayudarlos a determinar la cantidad de ayuda financiera que pueden recibir y a encontrar un plan de seguro médico”, manifestó el comisionado Zimmerman.

Además, es importante entender que este periodo, desde el 1ro de noviembre de 2025 al 31 de enero de 2026, es la única oportunidad anual que tienen los interesados para inscribirse, renovar o cambiar su plan de seguro médico.

Esto, a menos que califique para un Periodo de Inscripción Especial SEP por un evento de vida importante, como perder un trabajo, casarse o tener un bebé.

Los consumidores que deseen que su seguro comience el 1 de enero de 2026 deben inscribirse antes del 31 de diciembre; si se inscriben antes del 31 de enero de 2026, la cobertura comenzará el 1 de febrero de 2026.

Son cinco compañías de seguros ofrecerán planes de salud en 2026 a través del mercado:

Ambetter de WellCare of New Jersey, AmeriHealth, Horizon Blue Cross Blue Shield of New Jersey, Oscar y UnitedHealthcare.

Los planes de salud que se ofrecen a través de GetCovered.NJ.gov cubren los servicios preventivos, los servicios de emergencia, los medicamentos recetados, la atención prenatal y pediátrica, y más. A nadie se le puede negar la cobertura debido a una afección preexistente.

Subsidios para la asequibilidad y fondos para asesoría

Señalan que, aunque el Congreso aún no ha prorrogado los créditos tributarios federales mejorados para las primas y está previsto que venzan al final del año calendario 2025 y no estarán disponibles en 2026, Nueva Jersey seguirá ofreciendo subsidios estatales.

Estos son denominados ‘New Jersey Health Plan Savings’, para las personas inscritas que reúnan los requisitos.

Se estima que el Departamento proporcionará 215 millones de dólares en 2026 para apoyar los subsidios estatales, que implementó cuando se lanzó Get Covered New Jersey en 2020, lo que brinda una mayor asequibilidad en el mercado.

Por otra parte, el recientemente otorgaron 5 millones de dólares de donación a 30 organizaciones comunitarias para que actuaran como Navigator.

Estos brindarán asistencia para ayudar a los afiliados actuales y conectando a los residentes de Nueva Jersey sin seguro médico con la cobertura de salud a través de Get Covered New Jersey.

Los beneficiarios de Navigator brindarán asistencia local en varios idiomas en lugares de todo el estado.

También hay ayuda gratuita a través de corredores con licencia de Nueva Jersey que están capacitados y certificados por Get Covered New Jersey.

Los corredores pueden explicar a los consumidores sus opciones de seguro médico y están obligados a actuar en beneficio del consumidor.

En este sentido, se recomienda a los consumidores de Get Covered New Jersey que utilicen la asistencia gratuita disponible en las comunidades locales de todo el estado visitando la sección ‘Podemos ayudar’ en GetCovered.nj.gov.

