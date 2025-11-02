¡Alarma laboral! Miles de trabajadores despedidos en grandes tecnológicas en EEUU: conoce si puedes perder tu empleo

Suscríbete a nuestros canales

Amazon ha revelado planes para eliminar 14.000 puestos de trabajo en sus oficinas corporativas como parte de una reorganización destinada a la adopción intensiva de la inteligencia artificial.

La compañía destaca que este proceso forma parte de un esfuerzo más amplio para operar con mayor eficiencia mientras aprovecha las oportunidades que ofrece la IA.

El anuncio ha generado preocupación sobre el impacto de la IA en el empleo, aunque los expertos alertan de que otros factores económicos y ciclos de contratación también juegan un papel importante. Esta reestructuración sigue a una fase previa de contrataciones aceleradas y se interpreta como una respuesta estratégica para adaptarse a cambios tecnológicos y de mercado.

Reducción de personal y enfoque estratégico

Amazon enfatiza la necesidad de contar con una estructura más ágil, con menos niveles jerárquicos y mayor responsabilidad individual. Según un memorándum interno, la empresa busca mantener su capacidad de transformación ágil, equiparándose a una startup, para responder rápidamente a la revolución tecnológica que impulsa la IA.

El proceso de despidos comenzó recientemente y, aunque la mayoría de los empleados afectados tendrán la posibilidad de buscar nuevas posiciones dentro de la empresa, algunos recibirán indemnizaciones si no logran ser recolocados.

A pesar del vínculo explícito con la IA, hay voces que matizan su impacto exclusivo en estos recortes. Los analistas sugieren que la inteligencia artificial representa solo una parte del cuadro, junto con factores como la reducción de costos y ajustes por ciclos económicos.

Además, se estima que Amazon puede automatizar empleos más rápidos que sus competidores debido a su tamaño y capacidad tecnológica, lo que facilita esta estrategia de reducción de personal.

El CEO de Amazon ha reconocido que la IA transformará no solo la empresa sino también el modo de trabajo, anticipando la llegada rápida de agentes automatizados en distintos sectores, aunque admitió que gran parte de este futuro sigue siendo especulativo.

Esta medida se suma a una tendencia creciente en grandes empresas tecnológicas que buscan adaptarse a un entorno económico y tecnológico en evolución mediante la reducción del tamaño de sus plantillas y la incorporación progresiva de la inteligencia artificial en sus operaciones.

También puede visitar nuestra sección: Internacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube