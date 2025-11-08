¿Cuánto dinero necesitas para patrocinar a un familiar en Estados Unidos en 2025? USCIS revela las nuevas cifras

Suscríbete a nuestros canales

Quienes deseen patrocinar a un familiar migrante en Estados Unidos durante 2025 deberán demostrar ingresos significativamente más altos que en años anteriores.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el patrocinador debe contar con ingresos equivalentes al 125% del nivel federal de pobreza, lo que determina si puede asumir la responsabilidad financiera del familiar que busca la residencia.

Las nuevas cifras, actualizadas en marzo, reflejan el aumento del costo de vida y los ajustes anuales en las Guías de Pobreza Federales, elaboradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).

Tablas de ingresos para 2025 según el tamaño del hogar

Los montos mínimos exigidos por el USCIS varían según el número de personas en el hogar. Para 2025, las cifras mínimas anuales para los 48 estados contiguos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, Guam, Islas Vírgenes y la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte son:

2 miembros: $26,437

3 miembros: $33,312

4 miembros: $40,187

5 miembros: $47,062

6 miembros: $53,937

7 miembros: $60,812

8 miembros: $67,687

El USCIS aclara que por cada persona adicional deben sumarse $6,875. En Alaska, los requisitos son más altos: desde $33,037 para dos personas, con $8,600 adicionales por cada integrante extra.

En Hawái, los ingresos mínimos comienzan en $30,400, y se agregan $7,913 por persona adicional.

Estas cifras incluyen al patrocinador, su cónyuge, hijos dependientes, otras personas que residan en el hogar y el inmigrante patrocinado.

Requisitos legales para ser patrocinador en 2025

El patrocinador debe:

Ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente .

Tener 18 años o más .

Residir en Estados Unidos , salvo casos de residencia temporal en el extranjero.

Firmar el Formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico, mediante el cual se compromete legalmente a mantener al beneficiario hasta que este obtenga la ciudadanía, abandone el país o complete 40 trimestres laborales (aproximadamente diez años).

El objetivo de esta declaración es garantizar que el inmigrante no dependa de la asistencia pública, en cumplimiento de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

¿Qué documentos exige el USCIS para demostrar ingresos?

Los patrocinadores deben presentar:

Declaraciones de impuestos federales de los últimos tres años.

Comprobantes de ingresos y empleo.

Extractos bancarios y certificados de activos.

Cuando el solicitante no cumple con los ingresos mínimos, puede sumarse un patrocinador conjunto, quien asume la misma responsabilidad económica y legal ante el USCIS.

Excepciones para miembros activos del ejército

El USCIS establece que los militares en servicio activo que patrocinen a su cónyuge o hijos solo deben cumplir con el 100% del nivel de pobreza, no con el 125% exigido al resto de los solicitantes. Esta exención aplica únicamente a familiares directos.

Impacto de los nuevos umbrales en las reunificaciones familiares

El aumento de los montos de 2025 refuerza el control financiero de los procesos de reunificación y busca prevenir la dependencia de los inmigrantes del sistema público.

Las autoridades recomiendan revisar las cifras actualizadas en el formulario I-864P del USCIS y verificar los cambios antes de iniciar cualquier trámite migratorio.

El organismo recuerda que el patrocinio económico es un compromiso legal de largo plazo y su incumplimiento puede generar consecuencias fiscales o judiciales.

Por ello, exhorta a los solicitantes a preparar con antelación su documentación financiera y confirmar la información en los canales oficiales antes de presentar la solicitud.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube