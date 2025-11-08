Día de Acción de Gracias en Charlotte: lista de eventos y programas de apoyo familiar con entrega de alimentos y más

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 27 de noviembre se celebrará una de las tradiciones más esperadas del año en Estados Unidos (EEUU) y de cara a este día suelen realizarse gran variedad de jornadas caritativas de alimentos y eventos gratuitos familiares, Charlotte, en Carolina del Norte, no es la excepción.

Obviamente estamos hablando del Día de Acción de Gracias, la cual es una fiesta nacional cívica y cultural que se celebra el cuarto jueves de noviembre de cada año.

Su principal objetivo es dar gracias; por la cosecha, la prosperidad, la familia, la salud, entre otros.

El Día de Acción de Gracias es extremadamente popular y se considera la fiesta de reunión familiar más importante del país, incluso por encima de la Navidad.

El evento central es una cena familiar abundante que casi siempre incluye los mismos platos:

Pavo Asado (Roast Turkey)

Salsa de arándanos (Cranberry Sauce)

Relleno de pan (Stuffing)

Puré de papas (Mashed Potatoes)

Pastel de Calabaza (Pumpkin Pie)

En este sentido, las jornadas de entrega de comida y otros eventos benéficos son una parte integral de la celebración moderna, y su razón se basa en el espíritu original de la fiesta, que es el de la generosidad, y las realidades sociales.

Además de las entregas de comida, es común ver otros eventos sociales, tales como; desfiles, carreras de pavos y eventos recreativos con manualidades y entretenimiento para las familias y sobre todo los más chicos.

Comida para Acción de Gracias gratuita

15 de noviembre: la iglesia la Voz de la Esperanza estará regalando pavos y otros alimentos para la celebración del Día de Acción de Gracias.

Invitan a la comunidad a registrarse, ya que serán solo las primeras 50 familias en registrarse.

“Debido al número limitado de pavos, los registros serán revisados y confirmaremos por mensaje o llamada a las familias seleccionadas”, mencionan.

Está programado para el sábado 15 de noviembre, de 12:00 a 2:00 pm, en la Iglesia La Voz de la Esperanza: Dirección: 7122 Robinson Church Rd, Charlotte, NC 28215.

22 de noviembre: la Asociación Colombiana de Carolina del Norte, a través de su programa recreacional “Póngale vida a sus años” llevará a cabo un almuerzo de acción de gracias que contará con música, comida, bebidas y otras actividades.

La invitación es para adultos mayores de 60 años, el 22 de noviembre de 11:00 am a 3:00 pm, en Hickory Grove United Methodist Church: 6401 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215.

Si dese asistir, debe llamar al 704-606-8819 para comunicar su asistencia.

25 de noviembre: todos los años, Lucky Spot Barbershop realiza un evento festivo y regala pavos a la comunidad.

El evento es una cena en familia, donde participan trabajadores del condado y la ciudad, hay música en vivo y entretenimiento para los niños.

La cita es el 25 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en Southview Recreation Center: 1720 Vilma St, Charlotte, NC 28208

Puede pedir su pavo en el siguiente enlace: 15th Annual Lucky Spot Barbershop Thanksgiving Dinner & Turkey Give-Away Tickets, Tue, Nov 25, 2025 at 6:00 PM | Eventbrite.

27 de noviembre: United Way llevará a cabo un almuerzo comunitario en el Día de Acción de Gracias.

Debido a que el espacio es limitado, las familias pueden comer en el salón o llevarse el almuerzo y disfrutarlo en su hogar con su familia.

Está programado para el jueves 27 de noviembre, desde las 2:00 pm, en 668 Withrow Rd, Forest City, NC 28043.

Puede preguntar sobre su elegibilidad y disponibilidad llamando al 828-748-5948, también puede enviar un mensaje.

27 de noviembre: líderes de fe en Charlotte y Gastonia organizan un almuerzo comunitario gratuito para celebrar el Día de Acción de Gracias.

El evento está diseñado para brindar apoyo a quienes se sienten solos o no pueden permitirse una cena festiva, y se ofrecerá a más de mil personas un platillo tradicional con :

- Pavo, arroz, frijoles, ensaladas, panecillos y más.

También contarán con una feria de salud, regalos, música en vivo, juegos, sorpresas y brincolines o inflables para los niños y mucho más.

El evento es de 11:00 am a 2:00 de la tarde, en el estacionamiento del Supermercado WOW: 2557 W Franklin Blvd, Gastonia, NC 28052.

Otros eventos recreativos

79° Desfile Anual de Víspera de Acción de Gracias de Novant Health: este es un ícono de la Ciudad Reina para inaugurar la Navidad y este año no será la excepción y el centro de Charlotte se vestirá de magia para recibir un espectáculo visual y sonoro lleno de carrozas, talentosos artistas, bandas de música y mucho color.

La cita es el 26 de noviembre, desde las 4:45 de la tarde, en Uptown Charlotte: la ruta inicia en Tryon Street, desde 9th Street hasta Brooklyn Village Avenue.

Es un evento gratuito, pero puede obtener un asiento VIP: https://www.novanthealththanksgivingparade.com/tickets.

Diversión para niños:

- La biblioteca de Charlotte llevará a cabo una actividad para niños de 3 a 8 años, en la cual crearán y pintarán con las huellas de las manos dibujos relacionados con el Día de Acción de Gracias y les contarán historias animadas sobre esta celebración.

Se lleva a cabo el 25 de noviembre, de 10:30 a 11:15 de la mañana, en West Boulevard Library: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208.

Sin embargo, tenga presente que debe registrarse: https://cmlibrary.bibliocommons.com/events/68e83b29a0570c396d5915e3.

- También ofrecen otra actividad familiar gratuita en la cual le explicarán sobre el origen de la tradición y podrán participar en una actividad para hacer origamis de Acción de gracias, como un pavo u hoja de arce.

El evento es este 10 de noviembre, de 5:00 a 6:00 pm, en West Boulevard Library: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208.

Además, los materiales serán proporcionados y habrá bocadillos y bebidas.

Registrese en: Thanksgiving Origami | Events | Charlotte Mecklenburg Library

