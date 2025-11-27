Incendio en Hong Kong dispara la cifra de fallecidos y desaparecidos: hay tres detenidos

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, un violento incendio devastó el complejo de apartamentos Wang Fuk Court en Hong Kong, al sur de China.

De acuerdo con la agencia EFE, hasta los momentos se reportó un saldo de más de 75 personas fallecidas y cientos de desaparecidos.

La catástrofe, que comenzó el pasado miércoles por la tarde, se convirtió en el peor incendio urbano que sufre la ciudad en tres décadas, poniendo en evidencia graves fallos en las medidas de seguridad durante unas obras de renovación.

Cifras actualizadas y esfuerzos de rescate

Videos impactantes que circulan en redes sociales muestran la velocidad extrema con la que el fuego se extendió por el complejo, un conjunto de ocho bloques con 2.000 apartamentos que alberga a más de 4.600 personas.

Las cifras más recientes, difundidas este jueves por los servicios de emergencia, confirman 75 fallecidos y 76 heridos hospitalizados, incluyendo diez bomberos. La lista de desaparecidos asciende a 279 personas.

Mientras se realizan las labores, las autoridades confirmaron el rescate de un superviviente en las escaleras del piso 16 de uno de los edificios. Sin embargo, se estima que 62 residentes aún siguen atrapados dentro de los inmuebles.

¿Qué se conoce sobre la causa probable?

El siniestro afectó a siete de los ocho bloques de 31 plantas que componen el complejo. Las llamas se propagaron con una velocidad inusual, alimentadas por los andamios de bambú que rodeaban los edificios, recubiertos con mallas, lonas impermeables y planchas de poliestireno expandido.

Estos materiales se utilizaban en las obras de renovación exterior que habían comenzado en julio de 2024.

Los bomberos confirmaron la presencia de poliestireno expandido, un material altamente inflamable, dentro de los bloques. Este factor es clave en la investigación sobre por qué el fuego se extendió tan rápidamente, convirtiendo la estructura en una trampa mortal.

Operativo de emergencia y control del fuego

Más de 800 bomberos trabajaron sin cesar durante más de 20 horas. El Departamento de Bomberos desplegó 1.250 efectivos, más de 300 vehículos de emergencia, equipos especializados y drones para la vigilancia aérea.

A pesar de que las autoridades declararon el incendio "totalmente bajo control" este jueves por la mañana, las llamas intermitentes continuaban asomando en algunas plantas superiores.

La policía tomó medidas y detuvo a dos directores y un consultor de ingeniería de la empresa contratista responsable de las obras. Según medios locales, les acusa de homicidio imprudente por el uso de materiales que habrían facilitado la rápida extensión del fuego.

Simultáneamente, la Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) abrió una investigación paralela para determinar si hubo irregularidades o prácticas corruptas en las obras de rehabilitación, valoradas en más de 42 millones de dólares.

