Máximo tribunal español decreta prisión para Ábalos y Koldo García: detalles de la medida

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 27 de noviembre, el máximo tribunal español decretó cárcel para el exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García.

De acuerdo con el reporte de medios locales, la medida de prisión provisional es sin fianza de cara al juicio que se celebrará en su contra por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia.

Máximo tribunal español decreta prisión para Ábalos y Koldo García

Esta decisión se anunció después de celebrar vistillas para revisar las medidas cautelares que ambos tenían vigentes: prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial.



Al respecto, Ábalos aseguró al juez que no se iba a fugar. "No tengo dinero ni a dónde ir", dijo, según reportó Orain en su sitio web.



Por su parte, Koldo García llegó en compañía de su abogada, Leticia de la Hoz.

El exasesor ministerial habría expresado que no tenía planes de fuga. "No me voy a ir a ningún sitio".



La Fiscalía reclama una condena de 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada.

El Ministerio Público también sugiere una multa de unos 3,9 millones de euros.

También visite nuestra sección de Internacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube