Gobierno de Portugal se pronuncia sobre suspensión de permiso de TAP para operar en Venezuela

Este jueves 27 de noviembre, el Gobierno de Portugal se pronunció sobre la suspensión de permiso de la aerolínea TAP para operar en Venezuela.

A través de sus redes sociales, el ministro luso de Infraestructuras y Vivienda, Miguel Pinto Luz, reaccionó a la medida.

Gobierno de Portugal se pronuncia sobre suspensión de permiso de TAP

En tal sentido, puntualizó que sus acciones están guiadas por el interés nacional de la seguridad de los ciudadanos portugueses.

"El gobierno portugués no cede a amenazas, ultimatums ni presiones de ningún tipo. Nuestras acciones están guiadas exclusivamente por el interés nacional superior y la defensa inquebrantable de la seguridad de los ciudadanos portugueses en cualquier parte del mundo", escribió en su cuenta oficial de X.

De igual modo, Pinto Luz puntualizó que "Portugal respeta las normas internacionales, las mejores prácticas de seguridad y la coordinación con las autoridades aeronáuticas competentes".

En ese contexto, indicó que con ello "se garantiza la protección de los pasajeros, las tripulaciones y nuestras aerolíneas".

Además, reiteró que "Portugal es un país libre, soberano y responsable".

