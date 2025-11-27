Urgente: Venezuela revoca la concesión a seis líneas aéreas internacionales

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) anunció este miércoles que se revocó la concesión a seis aerolíneas internacionales.

A través de su cuenta en Instagram, el INAC difundió que la revocación de la concesión a estas aerolíneas, se publicó en la Gaceta Oficial Nº 43264 este miércoles 26 de noviembre.

Revocan concesión a aerolíneas

De acuerdo con la información proporcionada por el INAC, la revocación de la concesión para operar en el territorio venezolano está dirigida a las siguientes aerolíneas internacionales:

Iberia Líneas Aéreas de España S.A.

Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP Portugal)

Aerovías del Continente Americano S.A. (AVIANCA)

Aerovías de Integración Regional S.A. (LATAM AIRLINES COLOMBIA)

Turkish Airlines

GOL Linhas Aereas S.A.

Asimismo, señala que la medida de revocar la concesión a estas aerolíneas responde a que se sumaron "a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos".

Agrega que las mencionadas aerolíneas suspendieron "unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía".

Suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela

El pasado sábado 22 de noviembre varias de estas aerolíneas anunciaron la cancelación de sus vuelos desde y hacia Venezuela para el día lunes 24 de noviembre.

Según los diversos comunicados emitidos por estas, la medida responde al Aviso a los Aviadores (NOTAM) que emitió la Administración Federal de Aviación (FAA) de los Estados Unidos (EEUU) el viernes 21 de noviembre.

En este NOTAM, la FAA anunció que estarán operando en el espacio aéreo venezolano, en una "intensificación de la actividad militar".

La FAA de EEUU, instó a las aeronaves civiles que actuaran "con precauición" por "el empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube