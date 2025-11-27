Cabello se pronuncia sobre las líneas aéreas y la suspensión de vuelos a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió este miércoles sobre un supuesto comunicado emitido por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) en el que advertía que las aerolíneas deben reactivar sus operaciones en exactamente dos días, o podrían perder sus derechos de tráfico.

“¿Amenazamos? Venezuela es un país soberano, Venezuela decide quién vuela en el país y quién no. Pero de dónde y por qué viene esto, porque Estados Unidos emitió una advertencia sobre el espacio aéreo que incluye a otros países, no solo a Venezuela, esas líneas siguen volando a esos otros países sin ningún tipo de problemas, pero no a Venezuela”, indicó en su programa “Con el Mazo Dando”.

Ante esto, calificó a la Administración de Donald Trump de “inmorales” al contradecir este 26 de noviembre su propia advertencia de que el espacio aéreo venezolano es inseguro.

“Cómo es que es tan peligroso volar a Venezuela (...) Estados Unidos trajo hoy migrantes venezolanos, es la inmoralidad de quienes gobiernan a Estados Unidos, trajeron 175 personas”, enfatizó.

Sin embargo, es importante mencionar que la misiva mencionada anteriormente fue publicada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ni el INAC ni el Gobierno Nacional difundió el referido comunicado.

Pronunciamiento de Maduro

El pasado lunes 24 de noviembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigió al ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayan, con respecto a las operaciones aéreas en el país.

“El que se coma la luz, hay leyes (...) el que entendió, entendió. Ministro Velasquez ya sabe, es con usted ministro para el Transporte, garantice la ley”, ordenó en su programa “Con Maduro +”.

Reunión con aerolíneas

Ese mismo día, Velásquez Araguayan sostuvo un encuentro con las principales aerolíneas nacionales e internacionales, para coordinar acciones que garanticen la continuidad y normalidad del transporte aéreo en el país.

El mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros.