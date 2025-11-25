"El que se coma la luz, la ley": el presidente Maduro se pronuncia sobre suspensión de vuelos

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigió este lunes al ministro para el Transporte, Ramón Velásquez Araguayan, con respecto a las operaciones aéreas en el país.

Esto luego de la advertencia emitida desde los Estados Unidos, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

“El que se coma la luz, hay leyes (...) el que entendió, entendió. Ministro Velasquez ya sabe, es con usted ministro para el Transporte, garantice la ley”, indicó en su programa “Con Maduro +”.

Encuentro con aerolíneas

Este lunes, las principales aerolíneas nacionales e internacionales que operan en Venezuela se reunieron con el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y demás autoridades aeronáuticas, para coordinar acciones que garanticen la continuidad y normalidad del transporte aéreo en el país.

El mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros, indicó el ministerio para el Transporte en su cuenta en Instagram.