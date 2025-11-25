Ministro de Transporte sostuvo encuentro con líneas aéreas nacionales e internacionales: esto dijo

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Transporte venezolano, Ramón Celestino Araguayan, informo sobre un encuentro sostenido este lunes 24 de noviembre, con las líneas aéreas nacionales e internacionales que operan en Venezuela.

El encuentro se realizó junto al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), "en aras de seguir garantizando la conexión de Venezuela con otros destinos del mundo, de una forma rápida, segura y eficiente, así como brindar soluciones a los desafíos que se presentan en el sector", reza la publicación en Instagram.

"Quienes asistieron manifestaron su optimismo, y destacaron su compromiso con los pasajeros, para velar por la total normalidad de las operaciones con los altos estándares de calidad y seguridad que caracterizan a la aeronáutica civil venezolana", indica la autoridad venezolana.

Las recomendaciones de AVAVIT para los viajeros

Vicky Herrera de Díaz, presidenta de la institución, recomienda a los viajeros estar atentos a los anuncios oficiales por parte de "las aerolíneas, las autoridades competentes y las agencias de viajes, que están bien informadas y siempre procuran ofrecer soluciones viables a quienes resulten afectados por la situación".

¿Cuáles aerolíneas han cancelado vuelos a Venezuela?

Informó que, las aerolíneas internacionales Iberia, Gol, TAP, Caribbean Airlines, Avianca, Turkish Airlines, Latam y Plus Ultra y Laser han cancelado vuelos hacia Venezuela.

La gremialista indicó que los comunicados emitidos por las empresas aéreas en general fijan fechas de afectación entre el 28 y 30 de noviembre.

