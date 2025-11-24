Consulado de España emite recomendación a pasajeros afectados por la suspensión de vuelos a Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de España en Caracas recomendó a los pasajeros afectados por la suspensión de vuelos a Venezuela, a comunicarse con las aerolíneas donde compraron los vuelos.

“Para que recaben la información que necesitan sobre sus vuelos”, indicó en su cuenta de Instagram.

Mencionó que ante cualquier otra información que deseen conocer, se mantengan atentos a las publicaciones de la Embajada de España en Venezuela y del Consulado de España en Caracas.

Aerolíneas internacionales siguen modificando sus jornadas de vuelos debido a la advertencia emitida desde los Estados Unidos, que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante "una situación potencialmente peligrosa en la región".

Este 24 de noviembre, se ha conocido que las aerolíneas españolas Air Europa y Plus Ultra han suspendido sus vuelos previstos para mañana martes entre Madrid y Caracas.

Fuentes de la aerolínea de Globalia, que ofrece cinco frecuencias semanales al país latinoamericano, han explicado este lunes a EFE que, tras la decisión de cancelar su operativa con Venezuela, reanudarán los vuelos entre Madrid y Caracas "cuando las condiciones sean adecuadas".

Por su parte, fuentes de Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas con tres frecuencias semanales, han señalado a EFE que, de momento, suspenden el vuelo que iban a operar este martes y mañana verán el resto de la operación entre ambas capitales.

