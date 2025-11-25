Latam Airlines y Tap Portugal buscan soluciones para mantener sus operaciones en Venezuela: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes, las principales aerolíneas nacionales e internacionales que operan en Venezuela se reunieron con el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, y demás autoridades aeronáuticas, para coordinar acciones que garanticen la continuidad y normalidad del transporte aéreo en el país.

Esto debido a la advertencia emitida desde los Estados Unidos, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano y el sur del mar Caribe ante “una situación potencialmente peligrosa en la región”.

En tal sentido, el mensaje central de la reunión fue la confianza y la seguridad en las operaciones por parte de los prestadores del servicio aéreo a los pasajeros, indicó el ministerio para el Transporte en su cuenta en Instagram.

Agregó que el presidente de Laser Airlines, Orlan Viloria, enfatizó que las operaciones aéreas se desarrollan con normalidad, por lo que espera retomar la normalidad de sus vuelos a Bogotá, Curazao y Madrid este jueves.

Por su parte, el presidente de Estelar, Boris Serrano, confirmó que la aerolínea continúa sus vuelos sin problemas hacia Panamá programado para este martes y la reprogramación del vuelo a Madrid próximamente.

Asimismo, las líneas aéreas presentes como LATAM Airlines y TAP Air Portugal expresaron su compromiso con el país.