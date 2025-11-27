Reanudan exoneración del IVA para la importación de libros: estos son los beneficios para el bolsillo

Suscríbete a nuestros canales

La Cámara Venezolana del Libro (Cavelibro) informó que se reanudó la exoneración del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la importación de los textos, luego de una interrupción temporal por un cambio en el régimen legal implementado en junio pasado.

“Esta exoneración les permitirá, tanto a las librerías como a las empresas editoriales del país, retomar este incentivo fiscal y mantener la comercialización de libros con precios más accesibles a los usuarios”, explicó Adriana Olivares, presidenta del gremio, refiere Banca y Negocios.

Explicó que entre julio y septiembre, el nuevo régimen legal aplicado para las importaciones introdujo filtros burocráticos que obligaron a algunas distribuidoras a pagar el IVA en las importaciones de libros.

Ante esto, el gremio inició reuniones con organismos oficiales para obtener detalles sobre los nuevos parámetros de importaciones del Comité de Comercio Exterior (Comex) y asegurar el cumplimiento de la ley.

La pronta resolución de este requisito legal permite “garantizar que la población venezolana pueda disfrutar del libro con los costos más bajos posibles”, dijo.