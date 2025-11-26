¿Qué transportaban las lanchas atacadas por EEUU en El Caribe? Esto respondió Tarek William Saab

Suscríbete a nuestros canales

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, rechazó el ataque llevado a cabo por Estados Unidos (EEUU) contra 20 lanchas en el Caribe, al considerar que presuntamente trasladaban drogas.

“Yo quiero destacar como un rechazo total del Ministerio Público el ataque de 20 lanchas en aguas internacionales contra embarcaciones, supuestamente transportando drogas ilícitas y supuestamente había peces, bolsas con atún camarones”, indicó Cabello, en rueda de prensa.

Estimó que en estas acciones fueron asesinadas alrededor de 80 personas, lo que a su juicio son “crímenes de lesa humanidad”.

Balance de su gestión

Desde 2017 hasta la fecha, las cifras presentadas por el Fiscal General reflejan:

Se registraron más de 6 millones 916 mil actuaciones en total.

Se atendió un millón 888 mil 162 actos conclusivos.

Se presentaron 535 mil 69 acusaciones y se realizaron un millón 251 mil 365 imputaciones.

El MP ingresó 2 millones 712 mil 445 causas y egresó 2 millones 472 mil causas.

La atención directa en la calle alcanzó a 110 mil 392 personas, sumando un total de 4 millones 184 mil 856 personas atendidas en despachos fiscales.

Resultados contra la corrupción

En el combate contra este delito, el MP registró:

24 mil 142 personas fueron imputadas.

Se logró la acusación de 10 mil 384 personas.

Se aplicaron 6 mil 954 sentencias condenatorias.

925 funcionarios del propio MP fueron imputados.

Se investigaron 36 tramas de corrupción vinculadas directamente a la industria petrolera nacional.

Delitos de violencia de género

El Ministerio Público reforzó su trabajo para proteger a las mujeres:

Se dictaron 610 mil 930 medidas de protección a mujeres en riesgo.

Se realizaron 76 mil 852 imputaciones y 50 mil 417 acusaciones.

Se dictaron 8 mil 881 sentencias condenatorias.

Se imputaron a Mil 133 femicidas y se condenaron a 659 victimarios.