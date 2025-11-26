¡No guarde el paraguas! Lluvias y aguaceros dispersos se extenderán hasta la noche, confirma el Inameh

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica que lluvias y aguaceros dispersos se extenderán hasta la noche este 26 de noviembre de 2025.

Después del mediodía, se prevé un aumento de la nubosidad con aguaceros dispersos en la Gran Caracas, nororiente, llanos occidentales, Andes, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara.

Lluvias y aguaceros dispersos se extenderán hasta la noche

De acuerdo con el reporte oficial del Inameh, durante la noche, las lluvias continuarán acompañadas de nubes en Delta Amacuro, los Andes y el estado Zulia.

Además, se prevén acumulados pluviométricos entre tres y 25 milímetros en las zonas más afectadas.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé que se registrará una temperatura mínima de 6 °C en las montañas de Mérida, en tanto que la temperatura máxima será de aproximadamente 36°C al sur de Amazonas y en la Guayana Esequiba.

Mientras que para las próximas seis horas, se prevé un incremento de la nubosidad, asociada a lluvias o chubascos dispersos en zonas de La Gran Caracas, norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Andes y sur de Zulia.

El resto del territorio nacional prevalecerá parcialmente nublado, alternando con áreas despejadas.

También puede visitar nuestra sección de Nacionales.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.