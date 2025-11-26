Mercado Navideño a Cielo Abierto “Las Hallacas con Nicolás” llega a esta ubicación el 29 de noviembre

El Mercado Navideño a Cielo Abierto, "Las Hallacas con Nicolás", llega este 29 de noviembre a la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.
La Navidad se encenderá en la avenida Francisco de Miranda, en el Gran Muro de Petare desde las 9:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde.
Mercado Navideño a Cielo Abierto “Las Hallacas con Nicolás”
El mercado a cielo abierto está diseñado para ofrecer productos para el combo hallaquero, ingredientes necesarios para la tradición culinaria decembrina.
Este evento contará con música, gaitas y habrá pintacaritas e inflables para el disfrute de los más pequeños.
El Mercado Navideño a Cielo Abierto vende un kit de ingredientes esenciales para la tradición de los venezolanos.
Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.
Sobre el precio se conoció que su inauguración se ofertó sobre los $7 al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
El Combo Hallaquero busca garantizar los ingredientes clave para la preparación de hallacas con estos productos y cantidades:
|Producto
|Cantidad
|Producto
|Cantidad
|Harina Maizal
|1 kg
|Cebolla
|250 g
|Pollo
|1 kg
|Pasitas
|100 g
|Cerdo
|250 g
|Aceitunas rellenas
|75 g
|Carne de res
|250 g
|Alcaparras
|100 g
|Cilantro
|75 g
|Sal
|250 g
|Cebollín
|75 g
|Adobo Completo
|50 g
|Ajíes dulces
|75 g
|Rollos de pabilo
|1 unid.
|Ajo
|75 g
|Hojas de hallacas
|1.5 kg
|Ajoporro
|150 g
|Comino.
|50 g
|Pimentón
|250 g
|Onoto en granos
|250 g
Posteriormente, la parroquia de Petare se prepara para recibir la Navidad en paz con Nicolás con un gran concierto a partir de las 8:00 p.m.
El espectáculo contará con: Gaiteros de YiYo, Yolbert y el Gocho, 24K Vallenato y Eukaris, la nena sexy de la salsa.
