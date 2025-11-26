Mercado Navideño a Cielo Abierto “Las Hallacas con Nicolás” llega a esta ubicación el 29 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El Mercado Navideño a Cielo Abierto, "Las Hallacas con Nicolás", llega este 29 de noviembre a la parroquia Petare del municipio Sucre, estado Miranda.

La Navidad se encenderá en la avenida Francisco de Miranda, en el Gran Muro de Petare desde las 9:00 de la mañana y hasta las 3:00 de la tarde.

Mercado Navideño a Cielo Abierto “Las Hallacas con Nicolás”

El mercado a cielo abierto está diseñado para ofrecer productos para el combo hallaquero, ingredientes necesarios para la tradición culinaria decembrina.

Este evento contará con música, gaitas y habrá pintacaritas e inflables para el disfrute de los más pequeños.

El Mercado Navideño a Cielo Abierto vende un kit de ingredientes esenciales para la tradición de los venezolanos.

Este combo incluye más de 15 productos básicos, desde la harina y los rellenos hasta el onoto y el adobo.

Sobre el precio se conoció que su inauguración se ofertó sobre los $7 al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

El Combo Hallaquero busca garantizar los ingredientes clave para la preparación de hallacas con estos productos y cantidades:

Producto Cantidad Producto Cantidad Harina Maizal 1 kg Cebolla 250 g Pollo 1 kg Pasitas 100 g Cerdo 250 g Aceitunas rellenas 75 g Carne de res 250 g Alcaparras 100 g Cilantro 75 g Sal 250 g Cebollín 75 g Adobo Completo 50 g Ajíes dulces 75 g Rollos de pabilo 1 unid. Ajo 75 g Hojas de hallacas 1.5 kg Ajoporro 150 g Comino. 50 g Pimentón 250 g Onoto en granos 250 g

Posteriormente, la parroquia de Petare se prepara para recibir la Navidad en paz con Nicolás con un gran concierto a partir de las 8:00 p.m.

El espectáculo contará con: Gaiteros de YiYo, Yolbert y el Gocho, 24K Vallenato y Eukaris, la nena sexy de la salsa.

