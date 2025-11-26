Inameh informa sobre vaguada que se extiende por Venezuela: dónde lloverá este miércoles

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 26 de noviembre, el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) para Venezuela indica una amplia inestabilidad atmosférica, con la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la vaguada monzónica que se extiende como los principales generadores de lluvias en el país.

Al respecto, el Inameh espera que la nubosidad y las precipitaciones sean más intensas y frecuentes a partir del mediodía.

Inameh informa sobre vaguada que se extiende por Venezuela

Sur y Centro-Sur: Precipitaciones de intensidad variable y chubascos, especialmente en Amazonas, Bolívar, Apure y Guárico.

Occidente y los Andes- vaguada monzónica asociada a una baja presión (1008 hPa): Nubosidad densa con lluvias o chubascos, principalmente en el Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira.

Norte y costas: Nubosidad fragmentada con posibilidad de lloviznas dispersas y aisladas en las zonas costeras, incluyendo Miranda, Falcón y la Región Central.

Por otra parte, en su pronóstico general, el Inameh señala que, se espera cielo nublado en la mayor parte del país, con lluvias o lloviznas dispersas.

Estas precipitaciones serán más notorias en áreas como el este de Delta Amacuro, el norte de Anzoátegui/Monagas, Sucre, Miranda, el este de Falcón, Trujillo y el sur del Lago de Maracaibo.

Mientras que para la tarde y noche, se prevé un incremento de la nubosidad que generará lluvias o chubascos dispersos en varias zonas.

Además, informó que las precipitaciones se extenderán hasta la noche en áreas como: Gran Caracas, nororiente, llanos occidentales, Andes, Zulia, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Lara y Delta Amacuro.

