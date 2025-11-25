Inameh: vaguada mantiene el pronóstico de lluvias fuertes este martes

Suscríbete a nuestros canales

Para este martes 25 de noviembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) pronostica nubosidad y precipitaciones, debido a la vaguada monzónica al occidente, vientos alisios y la activación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT).

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se espera que las lluvias sean más intensas y frecuentes después del mediodía en gran parte del territorio nacional.

Vaguada mantiene el pronóstico de lluvias fuertes este martes 25 de noviembre

Al respecto, se estima cielo nublado con precipitaciones o lloviznas dispersas al norte de Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Miranda, Los Andes, Falcón y Zulia.

También se esperan lloviznas en Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, norte de Aragua, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, oeste de Apure y Barinas. El resto del país prevalecerá parcialmente nublado.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Mientras que para la tarde y noche el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé un incremento significativo de la nubosidad, generando lluvias o chubascos en la mayor parte del país, siendo más intensas y frecuentes en: Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui, Sucre, región Central, Guárico, oeste de Barinas y Portuguesa, Cojedes, Los Andes y Zulia.

Del mismo modo, para las próximas seis horas el Inameh espera cielo nublado en gran parte de su extensión; alternando zonas nubladas, propiciando precipitaciones y actividad eléctrica en partes al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Miranda, Los Andes, Falcón y Zulia.

Asimismo, se estiman algunas lloviznas dispersas en Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, norte de Aragua, Distrito Capital, La Guaira, Carabobo, Yaracuy, Portuguesa, oeste de Apure y Barinas.

