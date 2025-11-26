Seguridad

Circula nueva estafa con bono del Sistema Patria este 25 de noviembre: así la difunden en redes sociales

Un mensaje de alerta explica los detalles del modus operandi

Por Genesis Carrillo
Martes, 25 de noviembre de 2025 a las 10:12 pm
Circula nueva estafa con bono del Sistema Patria este 25 de noviembre: así la difunden en redes sociales

En las últimas horas, ha circulado en redes sociales una nueva alerta sobre presunta estafa vinculada con el Sistema Patria y el Banco de Venezuela (BDV). 

“Todas las promociones de créditos o cualquier otro premio en las redes sociales relacionadas con el BDV, la plataforma Patria u otras instituciones o empresas ‘son estafas’ difundidas a través de perfiles falsos”, dice la alerta. 

Es importante mencionar que, el Sistema Patria es la Plataforma digital del Carnet de la Patria, un documento de identificación, creado por el Gobierno Nacional.

Los beneficios se reciben con la notificación de la asignación de los bonos, a través de un mensaje de texto o por el número corto 3532 y la aplicación veMonedero.

