Banco venezolano lanza aplicación con reconocimiento facial para realizar operaciones

El Banco Exterioranunció una nueva versión de su aplicación Exterior NEXO pago móvil, sumando la autenticación por biometría. Esta mejora permite a los clientes ingresar usando su huella dactilar o el reconocimiento facial (Face ID).

La entidad financiera ha integrado esta tecnología para simplificar y fortalecer la seguridad de las transacciones, situando al usuario en el centro de su plataforma digital.

La incorporación de la biometría ofrece una forma de acceso más personal y segura a la aplicación. Esta funcionalidad no solo acelera el inicio de sesión, sino que también eleva los niveles de seguridad para las operaciones bancarias.

Con esta actualización, los usuarios de Exterior NEXO pago móvil podrán aprovechar las características biométricas de sus dispositivos móviles para realizar sus gestiones de forma más ágil.

Plan de modernización del Banco Exterior

Esta mejora tecnológica es parte del plan de modernización de Banco Exterior. La integración de la biometría en el acceso a la aplicación se alinea con la meta del banco de construir una experiencia financiera que evoluciona y ofrece valor.

El presidente ejecutivo del banco, Carlos Chow, destacó el compromiso de la institución con el cambio: «va rumbo a sus 70 años con una total transformación digital».

Chow también enfatizó la filosofía del banco detrás de estas innovaciones: «Emprendemos con convicción la tarea de construir algo mejor con tecnología, con cercanía, con propósito y con innovación. Esto no es solo banca, es confianza, es vínculo, es valor que se siente y eso es lo que somos: una experiencia que transforma.»

Buscan simplificar los métodos de pago

La campaña del banco resume la experiencia de esta actualización: Pagar nunca se sintió tan natural. El acceso biométrico a Exterior NEXO pago móvil es la llave más segura para los usuarios.

Banco Exterior señala que el enfoque estratégico no es solo proporcionar productos, sino garantizar que el cliente obtenga el máximo beneficio de las herramientas ofrecidas.

Esta es la primera de varias acciones, pues la entidad continuará desarrollando y ampliando su ecosistema de experiencias digitales.

