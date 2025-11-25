Inicia pago de nómina y cestatickets al personal del Ministerio de Educación: 25 de noviembre

El Ministerio para la Educación (MPPE) ha comenzado este 25 de noviembre, la cancelación de la nómina y los cestatickets a todo su personal docente, administrativo y obrero.
Activan estos pagos a obreros y administrativos del sector educativo
- Cestatickets: Bs 9.242
- Pago de segunda quincena
- Becas, guardería y otras bonificaciones
La información fue suministrada por el Canal IVSS Pensionados de Venezuela.
Tercer mes de aguinaldos para el sector público
Los venezolanos y venezolanas están a la espera de la asignación del tercer mes de aguinaldos que corresponde a los trabajadores del sector público.
El primer y segundo pago fueron otorgados en las fechas correspondientes, según el calendario habitual.
La última entrega se ejecutó el pasado 3 de noviembre en áreas de salud y educación universitaria, según se conoció de manera extraoficial.
Sobre la fecha exacta del pago del tercer mes, ninguna autoridad lo ha especificado hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.
Por lo que el tercer mes de aguinaldo podría comenzar a pagarse entre el 25 y el 28 de noviembre de 2025.
