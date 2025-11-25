Preventa 2026 del BLOQUE DEARMAS: la "Big Data" impacta el mercado publicitario

Suscríbete a nuestros canales

La Preventa 2026 del BLOQUE DEARMAS (BDA) revoluciona el mercado publicitario venezolano con los impactantes e insuperables resultados que el consorcio multimedios más grande e importante del país presentó este martes a las agencias, anunciantes y aliados.



“Big Data” fue el acertado nombre con el cual se bautizó este evento, ya que el volumen de información ofrecida a los asistentes dejó boquiabiertos a todos. Con más de 2 mil millones de visualizaciones en las distintas plataformas de todas sus marcas comunicacionales, el BDA demostró la fuerza de esos números imbatibles.

Puede parecer una cifra que “se dice rápido”, pero representa más que la población de India, la nación con mayor número de habitantes de todo el planeta.



De esta forma, Meridiano Televisión, Meridiano.net, 2001 Live, Ronda, Gaceta Hípica, Sin Freno, Desbocado, Too Much, Variedades Premium y Editorial Primavera, deslumbraron con los logros alcanzados en los últimos doce meses.



“Es la consolidación de lo que venimos haciendo desde hace varios años. Cuando vemos estos números, cuando ves esta Big Data, cuando ves más de 2.000 millones de impresiones en el año, refleja el gran esfuerzo y el gran trabajo en equipo que hacemos desde todas las marcas”, aseguró Daniel De Armas, Presidente Ejecutivo del BDA.

De Armas puso como ejemplo los inmensos aciertos del canal de los especialistas en deporte. En tal sentido, recordó que Meridiano Televisión trajo de nuevo a Venezuela el fútbol español en señal abierta.

“Nosotros ofrecemos a los clientes una data 100 % verificables. No son apreciaciones subjetivas u opiniones de quien describe su producto de forma exagerada. Allí están los números y todos los pueden contrastar”, agregó el Presidente Ejecutivo del BDA.



Daniel De Armas invitó a todos los anunciantes, clientes y aliados a mantener su confianza en las marcas del BDA e invitó a potenciales patrocinantes a sumarse a esta espectacular experiencia de la Big Data, ya que el consorcio multimedios tiene una oferta muy amplia que se adapta a las necesidades y objetivos de cualquier empresa.

La Preventa 2026 del BLOQUE DEARMAS, realizada en la muy moderna y confortable Torre Cinética de Los Ruices, en Caracas, sirvió también de marco para el reencuentro entre viejos y nuevos amigos, en un ambiente cordial, alegre y optimista.

