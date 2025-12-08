¡Cuenta regresiva! Feria navideña en La Guaira ya tiene fecha: habrá venta de comida y música en vivo

Suscríbete a nuestros canales

La sexta edición de la feria navideña La Guaira Emprende ya tiene fecha de inicio, la cual contará con un gran número de atracciones para todas las edades.

A través de sus redes sociales, la gobernación del estado La Guaira informó que a partir del 11 de diciembre estará la feria, y culminará el 25 de diciembre. Se realizará en la cinta costera.

Asimismo, se confirmó que habrá más de 300 stands con ventas de todo tipo, como comida, ropa, e incluso motos, así como atracciones para los más pequeños de la casa y música en vivo.

Buscan repetir el éxito de la pasada edición

Durante la edición 2024, la feria inició el 8 de diciembre y culminó el 25 de ese mes, convirtiéndose en un éxito, algo que fue resaltado por el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán.

“Con total éxito terminó la feria más grande de Venezuela, La Guaira Emprende. Y es que esta cuarta edición cierra con mucha alegría y con un extraordinario ambiente navideño que se extendió por 18 días en los que más de 200 emprendedores ofertaron sus productos”, manifestó el gobernador en aquel momento.

