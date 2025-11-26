Arranca mantenimiento de subestaciones eléctricas móviles del país: detalles aquí

Suscríbete a nuestros canales

El ministro de Energía Eléctrica, Jorge Márquez, activó un equipo técnico especializado para la revisión, reparación y mantenimiento de subestaciones eléctricas móviles del país.

Márquez sostuvo este martes un encuentro con el equipo multidisciplinario que asume esta tarea. El propósito es "elevar los estándares de calidad de las herramientas técnicas que permitan una atención operativa con mayor rapidez y flexibilidad", indica una nota de prensa del ministerio.

Maduro ordenó fortalecer la capacidad de respuesta

La acción responde a instrucciones del presidente Nicolás Maduro, para fortalecer la capacidad de respuesta y elevar la calidad de la prestación del servicio eléctrico.

También responde a la necesidad de "consolidar de forma progresiva y eficaz la modernización del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), incrementando su confiabilidad".

